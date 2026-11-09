Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klaipėdos meras paaiškino, kodėl įvesti sunkiasvorio transporto ribojimai prie uosto terminalo

2026-11-09 16:55 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 16:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus sako, kad prie būsimo kruizinių laivų terminalo statybvietės įvesti sunkiasvorio transporto eismo ribojimai buvo būtini siekiant apsaugoti miesto gatves, o 40 tonų sunkvežimių važiavimo per miestą schema esą nebuvo suderinta su savivaldybe.

Arvydas Vaitkus (nuotr. Organizatorių)

Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus sako, kad prie būsimo kruizinių laivų terminalo statybvietės įvesti sunkiasvorio transporto eismo ribojimai buvo būtini siekiant apsaugoti miesto gatves, o 40 tonų sunkvežimių važiavimo per miestą schema esą nebuvo suderinta su savivaldybe.

REKLAMA
0

„Kiek turiu informacijos, 40 tonų sunkvežimių važiavimas per miesto gatves į šią teritoriją niekada nebuvo derintas“, – pirmadienį žurnalistams sakė A. Vaitkus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savivaldybė anksčiau kvietė uosto direkcijos atstovus į susitikimą

Pasak jo, savivaldybė dar anksčiau kvietė uosto direkcijos atstovus į susitikimą, kuriame buvo siekiama aptarti transporto organizavimą, tačiau į posėdį jie neatvyko.

REKLAMA
REKLAMA

Savivaldybės pateiktais duomenimis, į statybvietę per vieną darbo dieną atvyksta apie 140 krovininių transporto priemonių. 

REKLAMA

Dėl tokio srauto, anot savivaldybės, buvo nuspręsta riboti transporto priemonių masę Naujojo Uosto gatvėje, siekiant apsaugoti miesto kelių infrastruktūrą.

Teigiama, jog 25 tonų masės ribojimas buvo apsvarstytas spalio 21 d. vykusiame savivaldybės sudarytos darbo grupės posėdyje, o sprendimas įformintas spalio 26 dienos protokolu.

„Ne meras susigalvojo šią situaciją. Mes šiandien renkamės ją spręsti“, – teigė A. Vaitkus.

REKLAMA
REKLAMA

Mero teigimu, savivaldybė ieško alternatyvų sunkiasvoriam transportui, tarp jų – galimybės važiuoti per „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos“ (KLASCO) teritoriją, taip išvengiant dalies miesto gatvių.

„Galbūt nevažiuoti per visą tą gatvę, neuždaryti Naujojo uosto gatvės, o įvažiuoti per KLASCO teritoriją. Jeigu tas žvyras kažkur išbyrėtų, būtų galima įvažiuoti tiesiai prie krantinių“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Vaitkus taip pat nurodė, kad savivaldybė gauna nusiskundimų dėl dulkių ir išbyrančio žvyro teritorijoje tarp KLASCO ir „Memelio miesto“, o Šilutės plente, pasak jo, yra kilę problemų dėl sunkiasvorio transporto poveikio neseniai sutvarkytai gatvei.

„Turime daugybę suniokotų gatvių“, – sakė meras.

Vis dėlto A. Vaitkus pabrėžė, kad pats naujo kruizinių laivų terminalo projektas miestui yra reikalingas. Pasak jo, šios krantinės idėja kilo dar jam vadovaujant Uosto direkcijai, o dabar teritorija, kuri ilgą laiką buvo apleista, turėtų būti sutvarkyta ir atverta miestui.

REKLAMA

„Aišku, kad tai yra reikalinga. Ši teritorija buvo ilgus metus apleista ir darkino miesto veidą“, – teigė meras.

A. Vaitkus taip pat pabrėžė, kad uosto veikla miestui yra prioritetas, todėl savivaldybė esą sieks rasti sprendimą, kuris leistų tęsti terminalo statybas ir kartu apsaugotų miesto infrastruktūrą.

„Uosto veikla visada buvo ir bus didžiausias prioritetas valstybei, visų pirma, ir mes padarysime viską, kas įmanoma“, – sakė jis.

REKLAMA

Sustojo darbai

ELTA primena, kad dėl 25 tonų masės ribojimo terminalo statybvietėje sustojo darbai – į ją nebegali patekti iki 40 tonų sveriantys sunkvežimiai, kuriais gabenamas teritorijai suformuoti reikalingas smėlis. Uosto direkcija teigia apie ribojimus nebuvusi informuota ir laukia savivaldybės paaiškinimo.

Naująjį Kruizinių laivų terminalą stato bendrovė „Tilsta“. Su ja 2024 metais pasirašyta 50,3 mln. eurų vertės trejų metų trukmės sutartis, o darbus numatoma baigti 2027 metais.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų