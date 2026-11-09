Klaipėdos meras paaiškino, kodėl įvesti sunkiasvorio transporto ribojimai prie uosto terminalo

„Kiek turiu informacijos, 40 tonų sunkvežimių važiavimas per miesto gatves į šią teritoriją niekada nebuvo derintas“, – pirmadienį žurnalistams sakė A. Vaitkus.
Savivaldybė anksčiau kvietė uosto direkcijos atstovus į susitikimą
Pasak jo, savivaldybė dar anksčiau kvietė uosto direkcijos atstovus į susitikimą, kuriame buvo siekiama aptarti transporto organizavimą, tačiau į posėdį jie neatvyko.
Savivaldybės pateiktais duomenimis, į statybvietę per vieną darbo dieną atvyksta apie 140 krovininių transporto priemonių.
Dėl tokio srauto, anot savivaldybės, buvo nuspręsta riboti transporto priemonių masę Naujojo Uosto gatvėje, siekiant apsaugoti miesto kelių infrastruktūrą.
Teigiama, jog 25 tonų masės ribojimas buvo apsvarstytas spalio 21 d. vykusiame savivaldybės sudarytos darbo grupės posėdyje, o sprendimas įformintas spalio 26 dienos protokolu.
„Ne meras susigalvojo šią situaciją. Mes šiandien renkamės ją spręsti“, – teigė A. Vaitkus.
Mero teigimu, savivaldybė ieško alternatyvų sunkiasvoriam transportui, tarp jų – galimybės važiuoti per „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos“ (KLASCO) teritoriją, taip išvengiant dalies miesto gatvių.
„Galbūt nevažiuoti per visą tą gatvę, neuždaryti Naujojo uosto gatvės, o įvažiuoti per KLASCO teritoriją. Jeigu tas žvyras kažkur išbyrėtų, būtų galima įvažiuoti tiesiai prie krantinių“, – sakė jis.
A. Vaitkus taip pat nurodė, kad savivaldybė gauna nusiskundimų dėl dulkių ir išbyrančio žvyro teritorijoje tarp KLASCO ir „Memelio miesto“, o Šilutės plente, pasak jo, yra kilę problemų dėl sunkiasvorio transporto poveikio neseniai sutvarkytai gatvei.
„Turime daugybę suniokotų gatvių“, – sakė meras.
Vis dėlto A. Vaitkus pabrėžė, kad pats naujo kruizinių laivų terminalo projektas miestui yra reikalingas. Pasak jo, šios krantinės idėja kilo dar jam vadovaujant Uosto direkcijai, o dabar teritorija, kuri ilgą laiką buvo apleista, turėtų būti sutvarkyta ir atverta miestui.
„Aišku, kad tai yra reikalinga. Ši teritorija buvo ilgus metus apleista ir darkino miesto veidą“, – teigė meras.
A. Vaitkus taip pat pabrėžė, kad uosto veikla miestui yra prioritetas, todėl savivaldybė esą sieks rasti sprendimą, kuris leistų tęsti terminalo statybas ir kartu apsaugotų miesto infrastruktūrą.
„Uosto veikla visada buvo ir bus didžiausias prioritetas valstybei, visų pirma, ir mes padarysime viską, kas įmanoma“, – sakė jis.
Sustojo darbai
ELTA primena, kad dėl 25 tonų masės ribojimo terminalo statybvietėje sustojo darbai – į ją nebegali patekti iki 40 tonų sveriantys sunkvežimiai, kuriais gabenamas teritorijai suformuoti reikalingas smėlis. Uosto direkcija teigia apie ribojimus nebuvusi informuota ir laukia savivaldybės paaiškinimo.
Naująjį Kruizinių laivų terminalą stato bendrovė „Tilsta“. Su ja 2024 metais pasirašyta 50,3 mln. eurų vertės trejų metų trukmės sutartis, o darbus numatoma baigti 2027 metais.
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