Iš Baranovo – kritikos strėlės Budriui: „Bus dar daugiau klaidų“

„Iš viešos informacijos panašu, kad ministras Budrys pasirinko atidarant Taivaniečių atstovybę padarytas klaidas „taisyti“ darydamas savas. Bet vienų klaidų neištaisysi darydamas kitas – tiesiog bus dar daugiau klaidų“, – savo feisbuke pirmadienį paskelbė politikas.
Baranovas: „Bus dar daugiau klaidų“
Pasak R. Baranovo, iš užsienio ar saugumo politikos perspektyvos, atstovybės pavadinimo mainymas į „keletą kinų diplomatų Vilniuje“ yra „labai blogas sandoris“.
„O jei jau bet kokia kaina, tai manau, kad poryt Vilniuje būtų Pekino ambasadorius, jei padovanotume kinams Klaipėdos uostą. Ir net krovinių tokiu atveju gautume nemažai. Bet niekam tai neatrodo gera mintis“, – nurodė parlamentaras.
Taip jis šnekėjo portalui „Delfi“ paskelbus, kad diplomatinio atstovavimo su Kinija atkūrimo siekianti Užsienio reikalų ministerija (URM) rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei Vilniuje prašymą pakeisti jos pavadinimą.
Savo ruožtu Lietuvos diplomatijos vadovas K. Budrys žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie prašymą atstovybei vadino netiksliai pateikta ir atsisakė ją komentuoti.
Kaip rašė BNS, Taivaniečių atstovybė Lietuvoje lapkričio 6-ąją išplatino pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad bendradarbiavimas su Lietuva grindžiamas abipuse pagarba, bendrais interesais, skaidrumu ir partneryste. Naujienų portalui „15min“ anksčiau praėjusią savaitę atstovybė teigė neketinanti keisti pavadinimo.
Lapkričio 11–12 dienomis į Lietuvą turėtų atvykti Kinijos diplomatai, kurie planuoja susitikti su URM atstovais ir Seimo narių grupe, siekiančia normalizuoti diplomatinius santykius su Pekinu.
Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Vilniuje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu.
Reaguodama į šį sprendimą, Kinija vienašališkai sumažino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Savo ruožtu Lietuva atsisakė išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, todėl nuo praėjusių metų gegužės šalyje neliko nė vieno Kinijos diplomato.
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