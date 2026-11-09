Iš Klaipėdos mero – siūlymas dėl smėlio vežimo: „Žmonės reiškia didžiules pretenzijas“

Jo teigimu, ribojimai buvo įvesti gavus gyventojų pretenzijų dėl gatvių niokojimo bei oro taršos.
„Žmonės reiškia didžiules pretenzijas dėl to, kad naujai pastatyta gatvė jau yra suniokota ir turbūt ne „Golfo“ tipo automobilis tas provėžas palieka. Aš gavęs informaciją iš mūsų darbuotojų, kad apskritai, ar tai yra 40 tonų, ar yra dar daugiau, mes neturim nei svėrimo galimybių, nei kažko kito“, – pirmadienį žurnalistams prieš susitikimą su Klaipėdos jūrų uosto direkcijos atstovais sakė A. Vaitkus.
Susitikimas neįvyko neatvykus nė vienam direkcijos vadovui
Pasak jo, prieš porą savaičių su uosto direkcija buvo bandyta išsiaiškinti grunto vežimo schemą, tačiau susitikimas neįvyko neatvykus nė vienam direkcijos atstovui.
„Ir kitos aplinkybės – mes turime padidėjusį kietųjų dalelių tankį šioje teritorijoje, mes turime nusiskundimų iš Memelio miesto atstovų, kurie sako, kad žvyras išbyra toje gatvelėje, kuri yra tarp „Klasco“ tvoros ir Memelio miesto, kad užneša ir jų langus dulkėmis ir taip toliau. Yra daug priežasčių“, – pridūrė jis.
Anot A. Vaitkaus, vienas siūlymų uosto direkcijai – nevažiuoti per Naująją uosto gatvę, kur dabar ir ribojamas vilkikų svoris, o smėlį vežti per šiauriau esančią „Klasco“ teritoriją.
„Reikia rasti sprendimą. Turiu vieną iš siūlymų galbūt nevažiuoti per visą tą gatvę, neuždaryti Naujosios Uosto gatvės, įvažiuoti per „Klasco“ teritoriją. Nebūtų, sakykim (problemų – BNS), jeigu ir tas žvyras kažkur išbirtų, būtų galima įvažiuoti tiesiai prie krantinės“, – sakė uostamiesčio meras.
A. Vaitkus teigė gavęs specialistų paskaičiavimus, jog nuo birželio, kada pradėtas vežti smėlis, Klaipėdos gatvėmis pravažiavo daugiau nei 20 tūkst. sunkvežimių.
„Praeitą, man atrodo, savaitę aš gavau indikacijas, kad paskaičiavimais specialistų yra virš 20 tūkst. tokių automobilių ir nėra suderinta schema. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių – poveikis į aplinką ir miesto gatves“, – tikino A. Vaitkus.
Tuo metu susisiekimo ministrui Jurui Taminskui miesto sprendimą vadinant gėdingu, Klaipėdos meras sako, kad šiais ribojimais kaip tik yra atliepiamas ministro siekis saugoti gatves.
„Ponas Taminskas pats pasakė, kiek pasvėrė sunkvežimių, ir praktiškai nebuvo tokių, kurie nebuvo viršiję svorio. Mes kaip ir atliepiam šiuo atveju ministro nuostatas, kad reikia saugoti miesto gatves ir šalies gatves, ir kas šitoj vietoj yra blogo? Juolab, kad yra ieškomi sprendimai. Yra problema tada, kada neatvyksta žmonės klausimų sprendimui, po to sako – atsirado problemos. (...) Mes turim daug gerų, normalių santykių su ministerija ir aš linkiu mums išlaikyti tą gerą santykį“, – komentavo Klaipėdos meras.
Pasak jo, uosto veikla yra vienas didžiausių prioritetų valstybei, todėl bus ieškoma sprendimų siekiant atnaujinti terminalo statybas.
„Aš tik priminsiu, kad šitos krantinės idėja buvo dar man dirbant Uosto direkcijos vadovu. Ir toje vietoje nėra jokio klausimo, aišku, kad tai yra reikalinga. Ši teritorija buvo ilgus metus apleista ir darkė miesto veidą. (...) Uosto veikla visada buvo ir bus didžiausiu prioritetu valstybei visų pirma, ir mes padarysim viską, kas yra įmanoma“, – teigė A. Vaitkus.
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