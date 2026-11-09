Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Klaipėdos mero – siūlymas dėl smėlio vežimo: „Žmonės reiškia didžiules pretenzijas“

2026-11-09 15:08 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 15:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Klaipėdos valdžiai apribojus vilkikų svorį gatvėse į Kruizinių laivų terminalo statybvietę ir Klaipėdos jūrų uosto direkcijai dėl to sustabdžius 50 mln. eurų vertės jo statybas, miesto meras Arvydas Vaitkus siūlo smėlį vežti per Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos („Klasco“) teritoriją. 

Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Klaipėdos valdžiai apribojus vilkikų svorį gatvėse į Kruizinių laivų terminalo statybvietę ir Klaipėdos jūrų uosto direkcijai dėl to sustabdžius 50 mln. eurų vertės jo statybas, miesto meras Arvydas Vaitkus siūlo smėlį vežti per Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos („Klasco“) teritoriją. 

REKLAMA
0

Jo teigimu, ribojimai buvo įvesti gavus gyventojų pretenzijų dėl gatvių niokojimo bei oro taršos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žmonės reiškia didžiules pretenzijas dėl to, kad naujai pastatyta gatvė jau yra suniokota ir turbūt ne „Golfo“ tipo automobilis tas provėžas palieka. Aš gavęs informaciją iš mūsų darbuotojų, kad apskritai, ar tai yra 40 tonų, ar yra dar daugiau, mes neturim nei svėrimo galimybių, nei kažko kito“, – pirmadienį žurnalistams prieš susitikimą su Klaipėdos jūrų uosto direkcijos atstovais sakė A. Vaitkus. 

REKLAMA
REKLAMA

Susitikimas neįvyko neatvykus nė vienam direkcijos vadovui

Pasak jo, prieš porą savaičių su uosto direkcija buvo bandyta išsiaiškinti grunto vežimo schemą, tačiau susitikimas neįvyko neatvykus nė vienam direkcijos atstovui. 

REKLAMA

„Ir kitos aplinkybės – mes turime padidėjusį kietųjų dalelių tankį šioje teritorijoje, mes turime nusiskundimų iš Memelio miesto atstovų, kurie sako, kad žvyras išbyra toje gatvelėje, kuri yra tarp „Klasco“ tvoros ir Memelio miesto, kad užneša ir jų langus dulkėmis ir taip toliau. Yra daug priežasčių“, – pridūrė jis. 

Anot A. Vaitkaus, vienas siūlymų uosto direkcijai – nevažiuoti per Naująją uosto gatvę, kur dabar ir ribojamas vilkikų svoris, o smėlį vežti per šiauriau esančią „Klasco“ teritoriją. 

REKLAMA
REKLAMA

„Reikia rasti sprendimą. Turiu vieną iš siūlymų galbūt nevažiuoti per visą tą gatvę, neuždaryti Naujosios Uosto gatvės, įvažiuoti per „Klasco“ teritoriją. Nebūtų, sakykim (problemų – BNS), jeigu ir tas žvyras kažkur išbirtų, būtų galima įvažiuoti tiesiai prie krantinės“, – sakė uostamiesčio meras. 

A. Vaitkus teigė gavęs specialistų paskaičiavimus, jog nuo birželio, kada pradėtas vežti smėlis, Klaipėdos gatvėmis pravažiavo daugiau nei 20 tūkst. sunkvežimių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Praeitą, man atrodo, savaitę aš gavau indikacijas, kad paskaičiavimais specialistų yra virš 20 tūkst. tokių automobilių ir nėra suderinta schema. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių – poveikis į aplinką ir miesto gatves“, – tikino A. Vaitkus. 

Tuo metu susisiekimo ministrui Jurui Taminskui miesto sprendimą vadinant gėdingu, Klaipėdos meras sako, kad šiais ribojimais kaip tik yra atliepiamas ministro siekis saugoti gatves. 

REKLAMA

„Ponas Taminskas pats pasakė, kiek pasvėrė sunkvežimių, ir praktiškai nebuvo tokių, kurie nebuvo viršiję svorio. Mes kaip ir atliepiam šiuo atveju ministro nuostatas, kad reikia saugoti miesto gatves ir šalies gatves, ir kas šitoj vietoj yra blogo? Juolab, kad yra ieškomi sprendimai. Yra problema tada, kada neatvyksta žmonės klausimų sprendimui, po to sako – atsirado problemos. (...) Mes turim daug gerų, normalių santykių su ministerija ir aš linkiu mums išlaikyti tą gerą santykį“, – komentavo Klaipėdos meras. 

REKLAMA

Pasak jo, uosto veikla yra vienas didžiausių prioritetų valstybei, todėl bus ieškoma sprendimų siekiant atnaujinti terminalo statybas. 

„Aš tik priminsiu, kad šitos krantinės idėja buvo dar man dirbant Uosto direkcijos vadovu. Ir toje vietoje nėra jokio klausimo, aišku, kad tai yra reikalinga. Ši teritorija buvo ilgus metus apleista ir darkė miesto veidą. (...) Uosto veikla visada buvo ir bus didžiausiu prioritetu valstybei visų pirma, ir mes padarysim viską, kas yra įmanoma“, – teigė A. Vaitkus. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų