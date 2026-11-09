Žuvininkystės tarnyboje – naujo vadovo paieškos

Žemės ūkio ministerija pirmadienį pranešė paskelbusi konkursą šioms pareigoms užimti.
„Mūsų tikslas – tvarus ir modernus žuvininkystės sektorius, todėl tarnybai reikia stipraus lyderio. Tikimės, kad būsimas vadovas gebės užtikrinti veiksmingą žuvų išteklių apsaugą ir atkūrimą, modernizuoti įstaigos veiklą ir telkti profesionalią komandą bendriems tikslams“, – pranešime teigė viceministrė Genovaitė Beniulienė.
Paraiškas galima teikti iki lapkričio 23 dienos
Kandidatai paraiškas Viešojo valdymo agentūrai gali teikti iki lapkričio 23 dienos. Siūlomas atlyginimas naujam vadovui siekia nuo 3,9 iki 6,3 tūkst. eurų (iki mokesčių).
T. Kazlauskas institucijai vadovauja nuo 2018 metų gegužės.
Tarnyba įgyvendina Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) žuvininkystės politiką, organizuoja žvejybos kontrolę Baltijos jūroje ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose, rūpinasi žuvų išteklių išsaugojimu bei gausinimu vidaus vandenyse, įgyvendina ES projektus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.