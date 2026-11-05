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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijoje sulaikyti 4 Lietuvos piliečiai

2026-11-05 12:11 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 12:11
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Rygoje, Jūrmaloje ir jų apylinkėse policija sulaikė grupę Latvijos ir Lietuvos piliečių, kurie Rygos regiono miškuose buvo paslėpę dešimtis kilogramų narkotikų, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.

Latvijos policija (nuotr. Valsts_policija) (nuotr. Twitter)

Rygoje, Jūrmaloje ir jų apylinkėse policija sulaikė grupę Latvijos ir Lietuvos piliečių, kurie Rygos regiono miškuose buvo paslėpę dešimtis kilogramų narkotikų, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.

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Spalio 14 dieną policija pradėjo tyrimą dėl organizuotos grupės vykdyto neteisėto narkotinių medžiagų platinimo.

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Policijos pareigūnai nustatė aštuonis asmenis, susijusius su šiuo nusikaltimu.

Spalio 21 dieną per didelio masto operaciją teisėsaugos pareigūnai sulaikė šešis asmenis, susijusius su narkotikų prekyba. Trys iš jų mėgino bėgti, tačiau buvo sulaikyti.

Tarp sulaikytųjų – 4 Lietuvos piliečiai

Tarp sulaikytųjų yra keturi Lietuvos ir du Latvijos piliečiai.

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Tuo tarpu kiti du Latvijos piliečiai nusikaltimo metu jau atliko bausmę įkalinimo įstaigoje už kitus nusižengimus ir savo neteisėtą veiklą koordinavo naudodamiesi neleistinomis ryšio priemonėmis.

Įtariamieji gimę 1971, 1984, 1990, 1992, 1995, 2002 ir 2003 metais. 

Policija atliko 10 kratų

Policijos pareigūnai atliko dešimt kratų: šešias įtariamųjų gyvenamosiose vietose, tris transporto priemonėse ir vieną pataisos namuose. Taip pat buvo apieškoti miškai.

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Per kratas rasta apie 36 kg įvairių narkotinių medžiagų, tarp jų – amfetamino, marihuanos, kokaino, hašišo, „Subutex“, „Quetiapine Accord“, klonazepamo ir MDMA tablečių, taip pat 34 įrenginiai su THC – kanapėse randama psichoaktyvia medžiaga.

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Didžioji dalis šių medžiagų buvo aptikta miškuose po žeme užkastose statinėse. Tai pirmas kartas Rygos regione, kai miške randamas toks didelis paslėptų narkotikų kiekis.

Tyrimo metu teisėsaugos pareigūnai konfiskavo 17 mobiliųjų telefonų, iš kurių trys paimti pataisos namuose, vieną planšetinį kompiuterį ir suklastotus asmens tapatybės dokumentus.

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2 lietuviai buvo ieškomi dėl nusikaltimų Lietuvoje

Sulaikymo metu du Lietuvos piliečiai buvo ieškomi dėl Lietuvoje padarytų nusikaltimų; dėl vieno iš jų buvo išduotas tarptautinis arešto orderis būtent už neteisėtą narkotinių medžiagų prekybą.

Vienas iš sulaikytų Latvijos piliečių šalyje buvo ieškomas nuo šių metų rugpjūčio 28 dienos dėl vagystės ir lytinių santykių su asmeniu, jaunesniu nei 16 metų. Šis asmuo pasiųstas atlikti jam paskirtos bausmės.

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Antrasis sulaikytas Latvijos pilietis tik šį pavasarį buvo baigęs atlikti bausmę už panašų su neteisėta narkotikų prekyba susijusį nusikaltimą.

Policija tęsia tyrimą, siekdama išsiaiškinti visas įvykio aplinkybes ir nustatyti kitus galimai su šiuo nusikaltimu susijusius asmenis.

Spalio 23 dieną teismas skyrė suėmimą penkiems baudžiamajame procese figūruojantiems asmenims: keturiems Lietuvos ir vienam Latvijos piliečiui.

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