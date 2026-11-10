Aiškėja, kokius sužalojimus patyrė prie traukinio prisikabinęs 14-metis – prabilo liudininkė: „Veidai buvo persikreipę“

Keturiolikmetis patyrė sunkią traumą, jis gydomas Kauno klinikose.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Keturi paaugliai prisirišo prie traukinio ir viską filmavo
Štai liudininkė fiksuoja akimirkas, kaip nuo ką tik į Kaišiadorių geležinkelio stotį įvažiavusio traukinio nušoka trys paaugliai.
„Aš mačiau, kaip jie važiavo traukiniu tą mažą atkarpėlę, tarp stoties ir stotelės, kur jis sustojo, mačiau, kaip nušoka, aš palaukiau, atskaičiau moralą“, – pasakojo liudininkė.
Kirtę bėgius, paaugliai patraukia atgal maršrutu, kuriuo ir atvažiavo. Moteris sako, tik pasklidus žiniai, kad buvo dar vienas vaikas, kuris nukrito, ji suprato, kodėl trijulė atrodė išsigandusi.
„Supratau, kodėl jie buvo išsigandę, jų veidai buvo persikreipę, jie nuskubėjo atgal link Žaslių, turėjo eiti ir palei bėgius, jie ėjo tikriausiai ieškoti draugo nukritusio“, – aiškino liudininkė.
Paaugliai ne kaišiadoriečiai – 3 iš Vilniaus, 1 iš Kauno apskrities. Aiškėja, kaip prasidėjo jų vos mirtimi nesibaigusi pavojinga pramoga. Ketveriukė susitiko pusiaukelėje tarp dviejų didmiesčių.
„Paaugliai pajudėjo traukiniu Vilnius–Kaunas. Trys išlipo Žaslių stotelėje, susitiko su 4, ir staiga po trumpo pokalbio nuo perono užšoko ir užsikabino ant traukinio galinės dalies“, – pasakojo „Lietuvos geležinkelių“ Verslo atsparumo vadovė Neringa Bladaitė.
14-metis paauglys patyrė sunkius sužalojimus
Kaišiadorių stotį sėkmingai pasiekusi trijulė – 12, 13 ir 15 metų paaugliai. Nukritusiam ir sunkiai susižeidusiam berniukui – vos 14. Policija sekmadienį dėl įvykio sulaukė kelių pranešimų.
„Pareigūnams nuvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad prie traukinio buvo prisikabinę 4 nepilnamečiai, iš kurių vienas nukrito ir susižalojo. Keturiolikmečiui dėl įvairių sužalojimų prireikė medikų pagalbos“, – aiškino Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Tarp Žaslių ir Kaišiadorių – 9 kilometrų geležinkelio ruožas. Paauglys neišsilaikė ir nukrito nuo jau įsibėgėjusio traukinio, lekiančio virš 100 kilometrų per valandą greičiu. Jis patyrė itin sunkią traumą – „TV3 žinių“ duomenimis, lūžusios galūnės, dubens kaulai, pažeisti vidaus organai. Vaikinas gydomas Kauno klinikose.
Pasak „Lietuvos geležinkelių“ atstovės, tokia pramoga itin rizikinga, gali baigtis ir žūtimi.
„Tokie veiksmai ypač pavojingi su elektriniais traukiniais, jie įsibėgėja itin greitai, pasiekia 120 km/val. greitį. Taip pat elektriniai traukiniai pasižymi papildomu rizikingumu, nes tai kontaktinis tinklas, ir net nereikia prisilietimo tiesioginio – elektros krūvis gali paveikti net 3 metrų atstumu“, – perspėjo „Lietuvos geležinkelių“ Verslo atsparumo vadovė Neringa Bladaitė.
Pavojinga kelionė – socialinių tinklų iššūkio pasekmė
Specialistai spėja, kad ši pavojinga kelionė – tai socialinių tinklų iššūkio pasekmė. Juolab, kad ir šie keliauninkai turėjo ant galvos prisitvirtinę kameras ir viską filmavo – medžiaga policijos rankose. Kaišiadoriečiai dėl tokio vaikų elgesio pakraupę:
„Labai blogai, pamato tuos kiti, bandys mėgdžiot – čia baisus dalykas.“
„Čia ne durnumas, bando parodyt paaugliai, kad kieti, o, aš šūstras...“
„Jiems gal ir iššūkis, adrenalinas, pasirodyt reikia, o šiaip baisu.“
„Pati atidirbau 40 metų geležinkely, budėdavau Kaišiadoryse, absurdas, prisikabinęs prie traukinio...“
„Suprantu, būt durnam ir kvailam, bet tokie dalykai turi būti ir tėvų mokomi...“
„Labai vaikai išdykę, neklauso, visos teisės jiems suteiktos, nieko nebijo.“
Tai ne pirmas kartas, kai šiame ruože fiksuojami pavojingai besivažinėjantys paaugliai.
„Lapkričio 5 dieną, vėlyvą vakarą, sulaukėm vieno pranešimo, bet nuvykus į įvykio vietą asmenys nepastebėti“, – sakė Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Policija po įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neatsargaus sveikatos sutrikdymo.
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