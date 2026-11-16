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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Hokitas nepasigailėjo Joneso – ištraukė į viešumą itin jautrią istoriją

2026-11-16 20:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 20:02
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Po „UFC 334“ turnyro socialiniuose tinkluose kilo naujas konfliktas – buvęs UFC čempionas Jonas Jonesas ir sunkiasvorių kategorijos kovotojas Joshas Hokitas apsikeitė itin aštriais įžeidimais. Šeštadienį J. Hokitas „UFC 334“ pagrindinėje kovoje penkis raundus priešinosi sunkiasvorių čempionui Cirylui Gane'ui, tačiau teisėjų sprendimu patyrė pralaimėjimą. Po šios nesėkmės J. Jonesas nepraleido progos įgelti buvusiam nenugalėtam kovotojui.

Joshas Hokitas | Scanpix nuotr.

Po „UFC 334“ turnyro socialiniuose tinkluose kilo naujas konfliktas – buvęs UFC čempionas Jonas Jonesas ir sunkiasvorių kategorijos kovotojas Joshas Hokitas apsikeitė itin aštriais įžeidimais. Šeštadienį J. Hokitas „UFC 334“ pagrindinėje kovoje penkis raundus priešinosi sunkiasvorių čempionui Cirylui Gane'ui, tačiau teisėjų sprendimu patyrė pralaimėjimą. Po šios nesėkmės J. Jonesas nepraleido progos įgelti buvusiam nenugalėtam kovotojui.

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„Žinau, kad tai skamba kaip beprotiškas sutapimas, bet beveik kiekvienas kovotojas, kuris mane apkalba, pralaimi savo kitą kovą. Taip vyksta jau daugelį metų. Keista“, – socialiniame tinkle „X“ rašė J. Jonesas.

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J. Hokitas ilgai netylėjo ir atsakė itin grubiais žodžiais, primindamas buvusio čempiono problemas už narvo ribų.

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„Kai žvelgsi į mane iš pragaro, suprasi, kad Šėtonas saugo geriausius savo darbuotojus. Tu, moteris mušantis, homoseksualus, narkomane, š**niau“, – rašė amerikietis.

J. Jonesas yra laikomas vienu geriausių visų laikų MMA kovotojų, tačiau jo karjerą ne kartą temdė teisėsaugos problemos. 2015 metais jis buvo nuteistas dėl pasišalinimo iš eismo įvykio vietos, o 2017-aisiais dėl teigiamo dopingo testo buvo anuliuota jo pergalė prieš Danielį Cormier. 2021 metais, praėjus vos dienai po įtraukimo į UFC „Šlovės muziejų“, J. Jonesas buvo sulaikytas Las Vegase dėl incidento, susijusio su smurtu artimoje aplinkoje. Vėliau jis pripažino kaltę dėl policijos automobilio apgadinimo, o kaltinimas dėl smurto artimoje aplinkoje buvo panaikintas.

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Į J. Hokito įžeidimus J. Jonesas atsakė teigdamas, kad nesupranta tokio buvusio treniruočių partnerio priešiškumo.

„Negaliu prisiminti, kad kada nors būčiau padaręs ką nors blogo Joshui. Leidau jam treniruotis savo asmeninėje stovykloje ir visada elgiausi su juo pagarbiai. Mainais sulaukiau tik nepagarbos. Man labai patiko praėjusios nakties įvykiai. Buvo smagu matyti, kaip šis pasipūtėlis buvo pastatytas į vietą. Duosiu jam vieną patarimą – nustok blokuoti smūgius veidu. Jei taip darysi toliau, tavo karjera ilgai netruks“, – rašė J. Jonesas.

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Vėliau buvęs čempionas J. Hokitą palygino su vilku avies kailyje ir teigė nuo pat pradžių perpratęs jo ketinimus.

„Jis atėjo, išmoko, ką galėjo, ir pasiėmė tai, ko norėjo. Vieną dalyką jis tikrai išmoko – tu negali įveikti Joneso. Net geriausią savo dieną“, – pridūrė amerikietis.

Šie žodžiai dar labiau įsiutino J. Hokitą. Jis pateikė rimtų kaltinimų J. Jonesui, esą šis prisidėjo prie bendro treniruočių partnerio Simone'o gyvenimo žlugimo.

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„Tavęs laukia Dievo rūstybė, baily. Mūsų komandos draugas Simone'as buvo geras krikščionis, turėjęs visą gyvenimą prieš akis. Jam nieko netrūko. Jis tavimi pasitikėjo. Tada pradėjo su tavimi leisti laiką ir vartoti narkotikus. Neseniai pamačiau jį Albukerkės centre – jis lojo, kalbėjosi su savimi ir atrodė visiškai atitrūkęs nuo realybės. Buvo skaudu matyti, kuo jis tapo. Jis tavimi pasitikėjo, todėl turėtum gėdytis savo vaidmens jo nuosmukyje. Dėl to degsi pragare“, – rašė J. Hokitas.

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Į konfliktą įsitraukė ir ilgametis J. Joneso aplinkos žmogus Abe Kawa, kuris pasmerkė J. Hokitą už tokio jautraus atvejo viešinimą. Jis paaiškino, kad Simone'as serga šizofrenija, o kelionės į JAV metu nustojo vartoti jam paskirtus vaistus. Pasak A. Kawos, dėl prasidėjusio ligos epizodo kovotojas buvo paguldytas į ligoninę Arkanzase, kur praleido 14 dienų. J. Jonesas esą pats pasirūpino, kad Simone'as gautų gydymą, o vėliau apmokėjo jo skrydį namo į Šveicariją, kur jo laukė mama ir sesuo. Iš pradžių J. Jonesas į kaltinimus reagavo pašaipiai, tačiau vėliau pateikė išsamesnį atsakymą.

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„Joshai, tau tikriausiai reikėtų kuriam laikui pasitraukti iš „X“. Nėra jokių abejonių, kad po praėjusios nakties tavo smegenys dar neatsigavo. Gerai žinoma, kad šis jaunuolis serga šizofrenija. Jis nevartoja narkotikų, kvaily. Gerai, kad pastebėjai, kaip jis kalbėjosi su savimi. Būtent aš pasirūpinau, kad jis patektų į ligoninę, ir apmokėjau jo skrydį namo į Šveicariją. Kaip jau sakiau, atsijunk nuo „X“, leisk smegenims pailsėti ir duok sau laiko atsigauti“, – rašė J. Jonesas.

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J. Hokitas savo ruožtu tvirtino, kad buvęs čempionas padėjo Simone'ui tik dėl kaltės jausmo.

Galiausiai J. Jonesas dar kartą priminė savo pergalę prieš C. Gane'ą 2023 metais.

„Aš įveikiau Gane'ą būdamas 35-erių, po trejų metų pertraukos, pasinaudojęs imtynėmis, atlikęs parvertimą ir užbaigęs kovą. To tu niekada nesugebėtum padaryti, mažyli“, – rėžė J. Jonesas.

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