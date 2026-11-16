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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Vidurinis pirštas tiesiai prieš veidą: Bufferis atskleidė, kokį atsakė ruošė Hokitui

2026-11-16 19:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 19:52
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UFC kovų pristatinėtojas Bruce'as Bufferis dar prieš „UFC 334“ pagrindinę kovą tikėjosi, kad Joshas Hokitas bandys jį išprovokuoti. Vis dėlto B. Bufferis nusprendė neatsakyti tuo pačiu ir vėliau neslėpė, kad džiaugiasi tokiu savo sprendimu.

Bruce'as Bufferis ir Joshas Hokitas | Stop kadras

UFC kovų pristatinėtojas Bruce'as Bufferis dar prieš „UFC 334“ pagrindinę kovą tikėjosi, kad Joshas Hokitas bandys jį išprovokuoti. Vis dėlto B. Bufferis nusprendė neatsakyti tuo pačiu ir vėliau neslėpė, kad džiaugiasi tokiu savo sprendimu.

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Prieš maždaug mėnesį B. Bufferis viešai sukritikavo J. Hokito elgesį, pavadinęs jį nepagarbiu. Į tai kovotojas atsakė apkaltindamas pranešėją veidmainyste – esą šis nekritikuoja kitų kovotojų, nors kai kurie jų yra turėję problemų su teisėsauga.

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Šeštadienį Niujorko „Madison Square Garden“ arenoje vykusiame „UFC 334“ turnyre J. Hokitas (10-1) susitiko su sunkiasvorių čempionu Cirylu Gane'u (15-2) ir pralaimėjo jam teisėjų sprendimu. Prieš kovą pristatant amerikietį, šis tiesiai prieš B. Bufferio veidą iškėlė vidurinį pirštą. Pasirodo, tokį J. Hokito elgesį pranešėjas buvo numatęs iš anksto. Jis netgi svarstė sureaguoti į provokaciją.

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„Maždaug prieš mėnesį Hokitas kažką pasakė, nes jam nepatiko mano komentaras. Pagalvojau: na ir kas? Žodžiai kaulų nelaužo. Jis nuolat rodo vidurinį pirštą kovotojams. Man svarbu būti pavyzdžiu, nes į mus žiūri vaikai. Galite vadinti mane senamadišku, bet toks jau esu.

Pasakiau Jonui Anikui, kad garantuoju – kai pristatysiu Hokitą, jis iškels pirštą man prieš veidą, o aš jį atmušiu. Jonas ir Danielis Cormier man patarė taip nedaryti. Sutikau, nors tokius dalykus galiu pakęsti tik iki tam tikros ribos. Bet kokiu atveju tai būtų buvęs puikus momentas televizijai“, – pasakojo B. Bufferis.

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Vis dėlto pranešėjas vėliau džiaugėsi paklausęs D. Cormier patarimo ir neatsakęs į provokaciją.

„Džiaugiuosi, kad to nepadariau. Žinote, koks esu – prireikus galėčiau iki paskutinio kraujo lašo kovoti dėl savo principų, tačiau šįkart svarbiausia buvo ne aš. Mano darbas – padėti sukurti šį momentą. Jis turėjo savo akimirką, iškėlė man prieš veidą vidurinį pirštą, o aš tiesiog nusišypsojau“, – pridūrė B. Bufferis.

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UFC prezidentas Dana White‘as po turnyro sakė, kad mieliau matys, kaip J. Hokitas rodo vidurinį pirštą B. Bufferiui, nei klausysis jo pasisakymų apie Michellę Obamą.

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