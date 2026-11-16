„Čia ką tik įvyko apiplėšimas!“: Pereira pasiuntė žinutę po UFC titulinės kovos

Šeštadienio vakarą Niujorke vykusiame „UFC 334“ turnyre C. Gane'as po penkių raundų kovos vienbalsiu teisėjų sprendimu įveikė J. Hokitą ir apgynė sunkiasvorių čempiono titulą. Visi trys teisėjai nugalėtoju paskelbė prancūzą, skirdami jam pergalę rezultatu 48:47.
Kovą gyvai stebėjo ir pats A. Pereira. Brazilas, kuris turi nesutarimų su J. Hokitu, negalėjo patikėti išgirdęs teisėjų verdiktą.
UFC paskelbtame vaizdo įraše A. Pereira portugališkai kelis kartus pakartojo: „Kvieskite policiją!“
Tuomet brazilas apsimetė kalbantis telefonu su pareigūnais.
„Sveiki, ar kas nors gali atvykti į „Madison Square Garden“? Čia ką tik įvyko apiplėšimas“, – juokavo A. Pereira.
Teisėjų kortelės iš tiesų buvo nevienodos. Pirmuosiuose dviejuose raunduose jų vertinimai išsiskyrė, o trečiąjį, ketvirtąjį ir penktąjį raundus visi trys teisėjai vieningai skyrė C. Gane'ui.
Po kovos A. Pereira užkulisiuose susitiko su J. Hokitu ir asmeniškai pasveikino jį su pasirodymu.
„Sveikinu, broli. Tai buvo labai gera kova. Mano akimis, laimėjai tu“, – varžovui sakė brazilas.
Alex Pereira and Josh Hokit backstage after #Polymarket #UFC334 👀 https://t.co/QHXe2dokrm— UFC (@ufc) November 15, 2026
A. Pereira pats ruošiasi kitam iššūkiui – kitą mėnesį „UFC 335“ turnyre jis susikaus su Sergejumi Pavlovičiumi. Šios kovos baigtis gali turėti didelės įtakos tam, kas taps kitu pretendentu į sunkiasvorių čempiono diržą.
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