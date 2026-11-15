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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Harrison „sudorojo“ sugrįžusią Nunes, o MMA pasaulis liko priblokštas brazilės pasirinktos taktikos

2026-11-15 15:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-15 15:44
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Šeštadienį „UFC 334“ turnyre į narvą po daugiau nei trejų metų pertraukos sugrįžusi Amanda Nunes patyrė skaudų pralaimėjimą. Legendinė brazilė ketvirtajame raunde pasidavė Kaylai Harrison, o jos pasirodymas ir pasirinkta taktika sulaukė nemažai diskusijų tarp kovinio sporto atstovų. Amerikietė ketvirtajame raunde atliko smaugimo veiksmą iš nugaros ir privertė varžovę pasiduoti.

Amanda Nunes | Scanpix nuotr.

Šeštadienį „UFC 334“ turnyre į narvą po daugiau nei trejų metų pertraukos sugrįžusi Amanda Nunes patyrė skaudų pralaimėjimą. Legendinė brazilė ketvirtajame raunde pasidavė Kaylai Harrison, o jos pasirodymas ir pasirinkta taktika sulaukė nemažai diskusijų tarp kovinio sporto atstovų. Amerikietė ketvirtajame raunde atliko smaugimo veiksmą iš nugaros ir privertė varžovę pasiduoti.

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Nors K. Harrison pergalė daugeliui nebuvo staigmena, A. Nunes pasirinkta strategija sukėlė nemažai klausimų. Brazilė pirmuosius tris raundus nuolat bandė kovoti parteryje, nors jos varžovė yra viena tituluočiausių JAV dziudo atstovių istorijoje.

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K. Harrison nuolat pranoko A. Nunes šioje kovoje, o ketvirtojo raundo pradžioje brazilė jau atrodė išsekusi. Amerikietė tuo pasinaudojo, atliko varžovės pargriovimą ir užbaigė kovą smaugimu.

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UFC veteranas Mattas Brownas socialiniuose tinkluose itin griežtai įvertino brazilės taktiką.

„Pats blogiausias kovos planas, koks tik gali būti“, – rašė jis.

Tuo metu buvusi UFC čempionė Cris Cyborg pasveikino K. Harrison su pergale ir netgi pasiūlė jai galimą kitą varžovę.

„Sveikinimai, Kayla! Jeigu ieškai varžovės kovai iki 145 svarų (65,8 kg), žinau vieną kandidatę“, – užsiminė brazilė.

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UFC legenda Valentina Ševčenko taip pat negailėjo komplimentų amerikietei.

„Sveikinimai, Kayla! Graži kova, protinga taktika ir viskas, ko reikia“, – rašė ji.

Buvęs UFC čempionas Henry Cejudo teigė iš anksto numatęs tokį kovos scenarijų.

„Sakiau jums, kad Kayla laimės skausmingu veiksmu“, – komentavo amerikietis.

Savo ruožtu UFC kovotojas Dustinas Jacoby pasidžiaugė abiejų sportininkių pasirodymu.

„Tai buvo velniškai gera kova! Abi kovotojos atidavė visas jėgas ir pademonstravo neįtikėtiną ryžtą. Pagarba abiem!“ – rašė jis.

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