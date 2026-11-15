Cirylas Gane'as po sekinančio karo prieš Joshą Hokitą apgynė UFC čempiono diržą

🚨 CIRYL GANE DEFEATS JOSH HOKIT BY UNANIMOUS DECISION (48-47 x3) AND STILL! https://t.co/9gYPIbADmjREKLAMAREKLAMA— Championship Rounds (@ChampRDS) November 15, 2026
C. Gane'ui tai buvo pirmasis sugrįžimas į narvą nuo šių metų birželio, kai „UFC Freedom 250“ turnyre antrajame raunde techniniu nokautu jis įveikė Alexą Pereirą. Tiesa, pastaroji kova, surengta Baltuosiuose rūmuose, neapsiėjo be skandalų, nes prancūzui iškovoti pergalę padėjo nelegalūs smūgiai. Prieš šį triumfą C. Gane'o akistata „UFC 321“ turnyre su buvusiu sunkiasvorių čempionu Tomu Aspinallu buvo paskelbta neįvykusia, mat po prancūzo dūrių į akis varžovas nebegalėjo tęsti kovos.
Tokia įvykių virtinė per pastaruosius 13 mėnesių suformavo C. Gane'o, kaip „piktadario“ ir nešvaraus kovotojo, įvaizdį. Prieš kovą internetinėje erdvėje užvirė aršios diskusijos, kvestionuojančios prancūzo sportinį sąžiningumą.
Tuo tarpu pretendentas J. Hokitas per pastaruosius metus fiksavo vieną įspūdingiausių kilimų organizacijos istorijoje. Buvusi NFL žvaigždė ir studentų imtynių talentas, UFC debiutavo vos pernai lapkritį, kai iškovojo kontraktą per „Dana White's Contender Series“ turnyrą. Per metus jis pasiekė įspūdingą seriją 4-0. Birželį J. Hokitas antrajame raunde techniniu nokautu susitvarkė su buvusiu pretendentu į titulą Derricku Lewisu, o „UFC 327“ turnyre palaužė Curtisą Blaydesą ir pelnė geriausios vakaro kovos premiją. Nenuostabu, kad UFC prezidentas Dana White'as neseniai įtraukė J. Hokitą greta Jono Joneso, T. Aspinallo ir Paddy Pimbletto į savo asmeninį svajonių turnyro sąrašą.
Nors J. Hokito prieštaringas įvaizdis ir išsišokimai anksčiau nesulaukdavo visuotinio pripažinimo, C. Gane'o piktadario statusas lėmė, jog amerikietis šeštadienio vakarą tapo publikos numylėtiniu. Pilnutėlė Niujorko arena jam skyrė šiltą sutikimą ir griausmingai skandavo „USA, USA“. Tiesa, J. Hokitas spėjo pasižymėti rodydamas vidurinį pirštą legendiniam narvo pranešėjui Bruce'ui Bufferiui, tačiau netrukus tą patį gestą nukreipė į C. Gane'ą, o tai sukėlė milžiniškas gerbėjų ovacijas.
Kovai teisėjauti buvo paskirtas Marcas Goddardas. Vos prasidėjus pirmajam raundui, praėjus vos keturioms sekundėms, J. Hokitas puolė ieškoti parvertimo, tačiau prancūzas puikiai apsigynė. Netrukus išryškėjo akivaizdus kovotojų dydžio skirtumas. J. Hokitas kaip pašėlęs nuolat veržėsi į priekį, stengdamasis sumažinti atstumą, o C. Gane'as pasitiko jį taikliais dešinės rankos smūgiais, „jabais“ ir smūgiais iš apačios. Prabėgus 90 sekundžių vėl kilo diskusijų dėl prancūzo dūrio į akį – J. Hokitas ėmė skųstis, tačiau teisėjas M. Goddardas pražangos neužfiksavo. Amerikietis grasino imtynėmis, kad išvengtų prancūzo tiesiųjų smūgių, ir tai davė vaisių. Nors C. Gane'as dominavo didžiąją raundo dalį ir baudė varžovą kombinacijomis, likus 20 sekundžių J. Hokitas sugriebė vieną koją, įspūdingai pakėlė varžovą ir nubloškė jį ant žemės. Pridėjęs kelis smūgius, pretendentas užbaigė raundą pasiųsdamas aiškią žinią, nors C. Gane'as jau nuo pat pradžių sunkiai alsavo.
Ciryl Gane eye poke Disgusting human being I hope to see him unconcious on the mat today https://t.co/nSrySJxPkA— Max (@FantasyFBallAZ) November 15, 2026
Antrasis raundas prasidėjo identiškai – J. Hokitas iškart ieškojo parvertimo, tačiau čempionas apsigynė prispausdamas varžovą prie žemės, o atsitraukdamas atliko galingą kairės rankos smūgį. C. Gane'as toliau apipylė J. Hokitą smūgiais iš visų kampų, pasitelkdamas alkūnes, dešinės rankos atakas bei spyrius į galvą. Nors kova darėsi vis klampesnė, o prancūzas, atverta burna, akivaizdžiai lėtėjo, J. Hokitas toliau ėjo į priekį rizikuodamas visiškai išsekinti savo jėgų rezervą. Kova virto tikru karu, abu vyrai stovėjo vienas prieš kitą ir keitėsi smūgiais. Pabaigoje J. Hokitas atliko tikslų dešinįjį ir suartėjo klinče, bet C. Gane'as jį sustabdė trumpa alkūne ir smūgiu iš apačios.
Trečiajame raunde tempas pastebimai sulėtėjo – abu kovotojai atrodė visiškai išsekę nuo pasiūlyto tempo. J. Hokitas kelis kartus imitavo parvertimus, tačiau C. Gane'as buvo pasirengęs ir baudė varžovą „jabais“ bei alkūnėmis, kol šis atsakinėjo smūgiais į korpusą. Staiga amerikietis pakeitė lygį, sugriebė koją ir parvertė prancūzą, tačiau neišlaikė jo parteryje, nes C. Gane'as žaibiškai atsistojo. Neutralioje pozicijoje prie narvo tinklo abu atrodė lyg ilsėtųsi atsirėmę vienas į kitą. Kiek vėliau J. Hokitas ėmė mindžioti prancūzo pėdą, o suartėjęs atliko kelis tikslius smūgius alkūnėmis, galėjusius nulemti raundo baigtį. C. Gane'as atsakė spyriu į galvą, tačiau J. Hokitas raundą užbaigė dar kartą parodydamas varžovui vidurinį pirštą.
Ketvirtajame čempioniškame raunde J. Hokitas toliau provokavo prancūzą – rodė vidurinį pirštą ir iškišo liežuvį. Jis akimirksniu sumažino atstumą ir privertė C. Gane'ą grumtis, tačiau šis atstūmė varžovą ir atliko spyrį į koją. Atrodė, kad prancūzas pagavo antrąjį kvėpavimą: jis taikliai atakavo kojomis į korpusą, pridėjo smūgius keliais ir iš apačios. Nors vyrai buvo kone susikibę visą raundą, J. Hokito technika tapo netiksli, smūgiai prarado jėgą, nors atakų kiekis išliko milžiniškas. C. Gane'as atsakė galingomis alkūnėmis ir keliais, pademonstruodamas aktyvesnį puolimą, tačiau dvikovos baigtis vis dar atrodė neaiški.
Paskutiniame penktajame raunde J. Hokitas vėl nėrė link varžovo kojų, tačiau prancūzas greitai atsistojo, prispaudė jį prie narvo tinklo ir atakavo keliu. Nors ir dvigubai lėčiau, C. Gane'as demonstravo aukšto lygio bokso techniką, bausdamas J. Hokitą tiksliais smūgiais iš distancijos ir priversdamas jį dažnai nepataikyti. Nors J. Hokito smūgiai neturėjo buvusios jėgos, jis vis dar bandė atakuoti ir pataikė galingą dešinįjį, po kurio suartėjo klinče. Likus pusantros minutės, abu vyrai keitėsi smūgiais. Paskutinėmis sekundėmis J. Hokitas suorganizavo paskutinį šturmą, o C. Gane'as atsakė dviem smūgiais keliais, taip užbaigdami šį alinantį karą.
Nors C. Gane'as dvikovos pradžioje atrodė išsekęs, vėlesniuose raunduose jis sugebėjo padidinti apsukas, atlaikyti agresyvų J. Hokito puolimą ir efektyviai išnaudoti savo smūgiavimo techniką. Būtent tai leido jam laimėti pergalei reikalingus raundus ir išlaikyti neginčijamo čempiono statusą. Po paskelbto teisėjų verdikto prancūzas atidavė pagarbą savo varžovui.
„Jis manęs nenustebino, – po iškovotos pergalės kalbėjo C. Gane'as. – Visas pasaulis jį nuvertina, bet tik ne aš. Tai buvo sunki kova. Tęsiau darbą, nes esu stiprus, išlaikiau koncentraciją ir visada ėjau į priekį. Šis vyrukas yra tikras šiknius, jis pasirodė puikiai.“
Savo ruožtu J. Hokitas po finalinės sirenos paspaudė C. Gane'ui ranką, tačiau net ir po patirto pralaimėjimo išliko kovingas bei nepalaužtas.
„Aš džiaugsiuosi savo kančia, – teigė J. Hokitas. – Kančia ugdo ištvermę. Ištvermė formuoja charakterį, o charakteris kuria viltį. Galite spardyti mane, kol esu ant žemės, bet aš sulaužysiu jums sušiktą koją.“
„UFC 334“ turnyro rezultatai:
Cirylas Gane'as įveikė Joshą Hokitą vieningu teisėjų sprendimu (48-47, 48-47, 48-47)
Kayla Harrison įveikė Amandą Nunes smaugimo iš nugaros veiksmu – 4 raundas, 1:29
Caio Borralho įveikė Yousri Belgaroui vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Kevino Hollando ir Urošo Medičiaus kova baigėsi lygiosiomis daugumos teisėjų sprendimu (29-27 U. Medičiaus naudai, 28-28, 28-28)
Luisas Gurule įveikė Bilalą Hasaną skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Stephenas Thompsonas įveikė Charlesą Radtke techniniu nokautu (spyris į galvą, smūgiai rankomis) – 3 raundas, 2:54
Chrisas Duncanas įveikė Drew Doberį vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
Terrance'as McKinney įveikė Jimą Millerį nokautu (smūgiai rankomis) – 1 raundas, 1:53
Cesaras Almeida įveikė Donte Johnsoną techniniu nokautu (smūgiai rankomis) – 1 raundas, 3:20
Melquizaelis Costa įveikė Jaredą Gordoną vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)
Bia Mesquita įveikė Macy Chiasson smaugimo iš nugaros veiksmu – 1 raundas, 3:23
Juanas Diazas įveikė Heili Alatengą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Evanas Elderis įveikė Samuelį Sanchesą vieningu teisėjų sprendimu (30-26, 30-26, 30-26)
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