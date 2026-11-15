Per dvi dienas 71 tašką pelnęs Antetokounmpo vedė „Heat“ į ketvirtąją pergalę iš eilės

Majamio klubas namuose 137:117 įveikė Detroito „Pistons“ krepšininkus ir pratęsė sėkmingą sezono atkarpą.
G. Antetokounmpo per susitikimą pelnė 34 taškus, atkovojo 14 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Graikas per dvejas dienas iš viso surinko net 71 tašką. Penktadienį pergalingose rungtynėse su Klivlando „Cavaliers“ jis buvo pelnęs 37 taškus.
Po čiurnos traumos į aikštę sugrįžęs Klay Thompsonas pridėjo 26 taškus ir pataikė 6 tritaškius. Bamas Adebayo surinko 20 taškų, o Davionas Mitchellas – 15 taškų ir 9 atkovotus kamuolius.
K. Thompsonui dabar trūksta vos 26 tritaškių, kad pasivytų Ray Alleną, kuris per NBA karjerą realizavo 2973 tolimus metimus ir užima trečiąją vietą lygos istorijoje.
„Pistons“ gretose rezultatyviausias buvo Cade'as Cunninghamas, pelnęs 33 taškus ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus. Kevinas Huerteris pridėjo 20 taškų ir 7 rezultatyvius perdavimus.
„Heat“ šiose rungtynėse išsiskyrė ne tik puolimu, bet ir gynyba.
Majamio krepšininkai iš viso blokavo 14 varžovų metimų ir vos vienu bloku atsiliko nuo klubo rekordo.
Dar įspūdingiau tai, kad bent po vieną metimą blokavo net devyni skirtingi „Heat“ žaidėjai. Tai naujas klubo rekordas.
NBA rekordas priklauso San Fransisko „Golden State Warriors“ komandai, kurios gretose 1991 ir 2016 metais bent po vieną bloką užfiksavo 10 skirtingų krepšininkų.
Majamio ekipa laimėjo septintą kartą per pastarąsias devynerias rungtynes.
Sezoną keturiais pralaimėjimais pradėjusi „Heat“ tapo vos ketvirtąja NBA komanda per pastaruosius 25 sezonus, kuri po tokio starto sugebėjo pasiekti teigiamą pergalių ir pralaimėjimų balansą jau po 13 rungtynių.
Anksčiau tai buvo pavykę Sakramento „Kings“ (2022–2023 m.), Oklahomos „Thunder“ (2018–2019 m.) ir Dalaso „Mavericks“ (2006–2007 m.) ekipoms.
Septynios pergalės per devynerias rungtynes taip pat žymi vieną sėkmingiausių „Heat“ atkarpų nuo 2023 metų lapkričio, kai komanda per devynis susitikimus iškovojo aštuonias pergales.
„Heat“: Giannis Antetokounmpo 34 (12/15 dvit., 14 atk. kam., 8 rez. perd.), Klay Thompsonas 26 (4/6 dvit., 6/11 trit., 4 rez. perd.), Bamas Adebayo 20 (4/6 dvit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Davionas Mitchellas 15 (3/5 trit., 4 atk. kam., 9 rez. perd., 4 kld.), Andrew Wigginsas 10 (3/6 dvit.), Ryanas Conwellas 9 (2/7 trit., 4 atk. kam.), Bobby Portis (1/4 trit., 4 atk. kam.) ir Simone Fontecchio (5 atk. kam.) po 7, Myronas Gardneris 5 (1/5 trit., 9 atk. kam.), Nikola Jovičius ir Tre Donaldsonas po 2.
„Pistons“: Cade Cunninghamas 33 (5/12 dvit., 3/8 trit., 5 atk. kam., 8 rez. perd.), Kevinas Huerteris 20 (7/9 dvit., 2/6 trit., 4 atk. kam., 7 rez. perd.), Duncanas Robinsonas (2/6 trit.), Ausaras Thompsonas (5/8 dvit., 8 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Danissas Jenkinsas (3/9 dvit., 1/5 trit., 5 rez. perd.) po 10, Paulas Reedas 9 (3/7 dvit., 9 atk. kam.), Johnas Collinsas 8 (1/6 dvit., 2/7 trit., 7 atk. kam.), Ronaldas Hollandas (1/5 dvit., 7 atk. kam.) ir Javonte Greenas po 5, Tolu Smithas 3, Taureanas Prince ir Elijah Harklessas po 2.
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