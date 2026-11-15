„UFC 334“: išsekusi Kayla Harrison privertė pasiduoti moterų MMA legendą Amandą Nunes

Ši kova buvo pirmoji K. Harrison titulo gynyba. Amerikietė į narvą žengė po beveik 18 mėnesių pertraukos, kurią nulėmė kaklo operacija ir po jos sekusi reabilitacija. Tuo tarpu neabejotina moterų MMA legenda laikyta A. Nunes siekė susigrąžinti čempionės diržą nutraukusi ilgametę pensiją.
Dvikovos pradžioje A. Nunes greitai atrado savo distanciją, sėkmingai smūgiuodama iš toli ir laikydama čempionę per atstumą. Praėjus 100 sekundžių, brazilė kelis kartus tiksliai atakavo varžovę, o K. Harrison bandymai pereiti į klinčą baigėsi nesėkmingai – A. Nunes apsigynė ir atsakė dar keliais tiksliais smūgiais. Prabėgus kiek mažiau nei dviem minutėms, čempionė vėl pabandė sugriebti varžovę ir už tai sumokėjo. Atsitraukusi A. Nunes užtikrintai atakavo sunkiais smūgiais. Nors įpusėjus raundui K. Harrison pagaliau pavyko prispausti varžovę prie narvo tinklo, sėkmė buvo trumpalaikė: A. Nunes sugrįžo į narvo vidurį ir toliau spaudė čempionę.
Situacija dramatiškai pasikeitė, kai K. Harrison kliudė A. Nunes kairės rankos smūgiu ir numetė ją ant žemės, kai ši bandė atsidurti už nugaros. Nors brazilė meistriškai apsivertė, K. Harrison žaibiškai atsakė tuo pačiu, perėjo į šoninę kontrolę ir įkalino varžovės dešinę ranką. Užėmusi dominuojančią poziciją ir varžovę įkalinusi vadinamojoje kryžiaus pozicijoje, čempionė apipylė ją trumpais smūgiais į galvą ir bandė atlikti rankos laužimą. Nors A. Nunes išgyveno iki raundo pabaigos, kovos eiga kardinaliai pasikeitė.
Antrajame raunde imtynių veiksmus jau inicijavo A. Nunes, kuri klinče atliko kelis smūgius keliu. Įpusėjus raundui buvusi čempionė galiausiai atliko parvertimą – tai buvo pirmas kartas, kai K. Harrison buvo parversta UFC narve. Vis dėlto, likus dviem minutėms, čempionė greitai atsistojo ir pati atsakė sėkmingu metimu. Užėmusi šoninę kontrolę, K. Harrison vėl laikė varžovės galvą, atakavo trumpais smūgiais parteryje ir ieškojo progų smaugimui.
Trečiojo raundo pradžioje K. Harrison uždarė distanciją ir vėl ieškojo klinčo, tačiau A. Nunes, klausydama savo kampo nurodymų perspėjimų, neeikvojo jėgų ir sėkmingai gynėsi. Netrukus brazilė pasinaudojo varžovės klaida, pagavo K. Harrison praradus pusiausvyrą ir pati atliko parvertimą prie narvo sienos. Nors aiškiai išsekusi K. Harrison padarė akivaizdžią pražangą įsikibdama į tinklą (už tai nesulaukė teisėjo nuobaudos), kova įpusėjus raundui sugrįžo į stovėseną. Tačiau netrukus veiksmas vėl persikėlė ant žemės su A. Nunes viršuje. Ji užėmė varžovės nugarą ir ieškojo galimybių atlikti smaugimą iš nugaros.
Kadangi brazilės pozicija buvo per aukšta, K. Harrison pavyko sprogstamu judesiu išsilaisvinti bei atsidurti viršuje, kur ji pradėjo smūgiuoti kumščiais ir alkūnėmis. Likus minutei iki raundo pabaigos, čempionė atliko galingą smūgį dešine alkūne, prakirsdama A. Nunes odą virš dešiniosios akies. Likus vos 15 sekundžių, K. Harrison pridėjo dar vieną triuškinantį smūgį ir užbaigė raundą visiškai dominuodama, o buvusi čempionė liko įkalinta ant žemės.
Ketvirtajame raunde atrodė, kad K. Harrison yra visiškai išsekusi ir jau pasiruošusi baigti pasirodymą. Tačiau viskas pasibaigė absoliučiai netikėtai ir žaibiškai: A. Nunes padarė klaidą atlikdama spyrį, o K. Harrison jį sugavo, išmušė varžovę iš pusiausvyros ir žaibiškai užėmė jos nugarą bei nedelsiant užfiksavo smaugimą iš nugaros. Veiksmas buvo toks tvirtas, kad A. Nunes neturėjo kitos išeities, kaip tik pasiduoti. Kova buvo oficialiai nutraukta ketvirtajame raunde prabėgus 1 minutei ir 29 sekundėms. Tai buvo vos antras kartas A. Nunes karjeroje, kai ji buvo priversta pasiduoti.
SORPRENDENTE SUMISIÓN 🥵 Vean todas las tomas de esta sumisión con la que 👑 Kayla Harrison defiende su cinturón ‼️ #Polymarket #UFC334 | Estamos en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/rdhZRMg4Jm— UFC Español (@UFCEspanol) November 15, 2026
KAYLA HARRISON DEFEATS AMANDA NUNES 🌟 Watch UFC 334 Live on DAZN PPV in Austria, Canada, Germany, Switzerland | Saturday 14 November #UFC | #UFC334 | @DAZNCombat | @DAZN_CA | @DAZN_DE https://t.co/r4gPWC0RkMREKLAMA— DAZN (Da-Zone) (@DAZN) November 15, 2026
Iškovojusi didžiausią pergalę karjeroje K. Harrison teigė sunkiai suvokianti savo pasiekimą. Nors viešumoje pasigirdo kalbų, kad ši kova gali būti paskutinė čempionės karjeroje, o A. Nunes galbūt vėl sugrįš į pensiją, nugalėtoja po kovos susitelkė tik į padėką.
„Manau, kad vis dar esu šoke, – po pergalės narve kalbėjo K. Harrison. – Jausmas siurrealistinis. Kartais negaliu patikėti savo gyvenimu. Esu tiesiog labai dėkinga. Tai priverčia tvirtai stovėti ant žemės. Stovėti prieš jus yra garbė ir privilegija. Žinoma, grįžusi namo turėsiu priimti daug sprendimų, bet dabar tiesiog noriu dar kartą padėkoti Niujorkui ir UFC organizacijai, kad leidžia mano svajonėms pildytis.“
„UFC 334“ turnyro rezultatai:
Cirylas Gane'as įveikė Joshą Hokitą vieningu teisėjų sprendimu (48-47, 48-47, 48-47)
Kayla Harrison įveikė Amandą Nunes smaugimo iš nugaros veiksmu – 4 raundas, 1:29
Caio Borralho įveikė Yousri Belgaroui vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Kevino Hollando ir Urošo Medičiaus kova baigėsi lygiosiomis daugumos teisėjų sprendimu (29-27 U. Medičiaus naudai, 28-28, 28-28)
Luisas Gurule įveikė Bilalą Hasaną skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Stephenas Thompsonas įveikė Charlesą Radtke techniniu nokautu (spyris į galvą, smūgiai rankomis) – 3 raundas, 2:54
Chrisas Duncanas įveikė Drew Doberį vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
Terrance'as McKinney įveikė Jimą Millerį nokautu (smūgiai rankomis) – 1 raundas, 1:53
Cesaras Almeida įveikė Donte Johnsoną techniniu nokautu (smūgiai rankomis) – 1 raundas, 3:20
Melquizaelis Costa įveikė Jaredą Gordoną vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)
Bia Mesquita įveikė Macy Chiasson smaugimo iš nugaros veiksmu – 1 raundas, 3:23
Juanas Diazas įveikė Heili Alatengą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Evanas Elderis įveikė Samuelį Sanchesą vieningu teisėjų sprendimu (30-26, 30-26, 30-26)
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