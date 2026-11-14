Po skandalingo užpuolimo – Dvališvilio žingsnis, kurio mažai kas tikėjosi

Trečiadienį Abu Dabyje, viešbučio „Yas“ vestibiulyje, kilo masinės muštynės, kuriose U. Nurmagomedovas su savo bendražygiais užpuolė M. Dvališvilį ir jo draugą Sabą Lazišvilį. Incidentas įvyko prieš RAF turnyrą Abu Dabyje. Po susirėmimo buvo sulaikyta dešimt žmonių. Tarp jų – M. Dvališvilis, S. Lazišvilis, U. Nurmagomedovas, penki kiti užpuolime dalyvavę asmenys ir du muštynes filmavę žmonės.
Penktadienį paaiškėjo, kad M. Dvališvilis ir S. Lazišvilis buvo paleisti. Jiems skirtos 50 tūkst. dirhamų (apie 14 tūkst. JAV dolerių) baudos už viešosios tvarkos trikdymą ir kitų asmenų užpuolimą.
Tuo metu U. Nurmagomedovui ir dar penkiems jo bendražygiams skirta šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė bei po 300 tūkst. dirhamų (apie 80 tūkst. JAV dolerių) bauda. Jie pripažinti kaltais dėl viešosios tvarkos trikdymo, panikos sukėlimo ir pavojaus žmonių gyvybėms. Atlikę bausmes Jungtiniuose Arabų Emyratuose jie taip pat bus deportuoti. Šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės ir tokio pat dydžio baudos skirtos ir dviem muštynes filmavusiems asmenims. Jiems taip pat nurodyta palikti šalį – tokia bausmė skirta už privatumo pažeidimą, kai pasitelkus informacines technologijas buvo filmuojamas ir viešinamas incidentas.
Vis dėlto pats nukentėjęs M. Dvališvilis nenori, kad U. Nurmagomedovas ir jo draugai liktų už grotų. Apie tai kartvelas papasakojo buvusiam UFC kovotojui Chrisui Weidmanui.
„Mes nenorime niekam reikšti kaltinimų ar siekti baudžiamojo persekiojimo. Darome viską, ką galime, kad jie būtų paleisti. Stengiamės iš visų jėgų“, – sakė M. Dvališvilis.
Tą pačią poziciją jis pakartojo ir socialiniuose tinkluose.
„Noriu visiems pranešti, kad jau esu paleistas, jaučiuosi gerai, esu sveikas ir pasiruošęs grįžti į darbus. Dėkoju visiems Abu Dabyje už pagalbą sprendžiant šią situaciją. Man patinka lankytis Abu Dabyje ir džiaugiuosi, kad čia esu laukiamas. Tikiuosi, kad visi kiti taip pat bus paleisti. Aš nereikščiau jokių kaltinimų. Noriu taikos ir visiems linkiu tik geriausio. Ačiū už jūsų meilę ir palaikymą“, – rašė kartvelas.
Šios muštynės sulaukė didelio atgarsio MMA pasaulyje. Nors dauguma pasmerkė U. Nurmagomedovo veiksmus, kai kurie kovotojai stojo į jo pusę. Tarp jų – UFC pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Islamas Machačevas, priminęs ankstesnį konfliktą, per kurį M. Dvališvilis trenkė vienam jų draugui per RAF turnyrą Sakartvele. Vis dėlto kartvelas paaiškino, kad ankstesnis nesutarimas jau buvo išspręstas ir abi pusės susitaikė.
„Sakartvele buvau išprovokuotas. Jis man pasakė, kad kol esu šalia, neturėčiau kalbėti apie Umarą, o kai jis išvyks, galėsiu tai daryti, tačiau jis tai pasakė rusiškai, pakeltu balsu, todėl sureagavau taip, kaip būtų sureagavęs bet kuris vyras. Vėliau supratau, kad esu Sakartvele ir visi mano draugai nori su juo susikauti. Pasakiau, kad taip elgtis negalime. Pasiūliau paspausti ranką, jis sutiko. Paspaudėme rankas ir tuo viskas baigėsi“, – prisiminė M. Dvališvilis.
Kovotojas taip pat pabrėžė neturintis jokių priešiškų jausmų Dagestano gyventojams.
„Myliu Dagestaną, ypač visus sunkiai dirbančius žmones. Visus imtynininkus ir kovotojus. Tai neturi nieko bendra su Dagestanu. Gerbiu šiuos žmones. Tai buvo tik dviejų kovotojų konfliktas. Gerbiu visus Dagestano gyventojus“, – pridūrė M. Dvališvilis.
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