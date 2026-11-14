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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Nurmagomedovo draugas nebeslėpė pykčio: Dvališviliui priminė Kaukazo tradicijas ir pagrasino

2026-11-14 17:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 17:25
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Usmano Nurmagomedovo draugas Achmedas Gadžimagomedovas pasiuntė grėsmingą žinutę Merabui Dvališviliui. Po Abu Dabyje kilusių muštynių ir keliems asmenims skirtų laisvės atėmimo bausmių dagestaniečių aplinkos atstovas viešai apkaltino kartvelą meluojant ir perspėjo, kad jų konfliktas dar nėra baigtas.

Achmedas Gadžimagomedovas | Instagram.com nuotr

Usmano Nurmagomedovo draugas Achmedas Gadžimagomedovas pasiuntė grėsmingą žinutę Merabui Dvališviliui. Po Abu Dabyje kilusių muštynių ir keliems asmenims skirtų laisvės atėmimo bausmių dagestaniečių aplinkos atstovas viešai apkaltino kartvelą meluojant ir perspėjo, kad jų konfliktas dar nėra baigtas.

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Trečiadienio vakarą buvęs UFC čempionas Ilia Topuria paviešino šokiruojančius vaizdus iš Abu Dabio viešbučio, kuriuose matyti, kaip U. Nurmagomedovas užpuola M. Dvališvilį. Iš pradžių dagestanietis smogė kartvelui, o netrukus į konfliktą įsitraukė ir jo bendražygiai. Jie užpuolė M. Dvališvilį bei kartu buvusį draugą Sabą Lazišvilį. Kilusiose masinėse muštynėse dalyvavo keli žmonės.

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Vėliau paaiškėjo, kad M. Dvališvilis buvo paleistas iš sulaikymo centro ir galės dalyvauti suplanuotoje RAF turnyro kovoje su Marlonu Moraesu. Konfliktas tarp dagestaniečių ir M. Dvališvilio tęsiasi jau kurį laiką. Į jį įsitraukė ir A. Gadžimagomedovas, kuriam kartvelas dar liepą pliaukštelėjo per veidą RAF turnyre Sakartvele.

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Penktadienį A. Gadžimagomedovas socialiniuose tinkluose paskelbė ilgą pareiškimą, kuriame pateikė savo įvykių versiją. Jis apkaltino M. Dvališvilį įžeidus jo motiną ir paneigė, kad kartvelas vėliau būtų jo atsiprašęs. Būtent tokią konflikto versiją anksčiau buvo pateikęs ir UFC pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Islamas Machačevas.

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„Matau, kad sklinda daug melagingos informacijos, todėl noriu paaiškinti, kas iš tikrųjų įvyko Sakartvele. Per spaudos konferenciją priėjau prie Merabo pasikalbėti ir pradėjau sakydamas: „Broli...“ Tačiau jis man smogė ir savo kalba įžeidė mano motiną. Vėliau kažkas išvertė man jo pasakytus žodžius. Jis niekada už juos neatsiprašė, o tokių dalykų aš niekada niekam neatleisiu“, – rašė A. Gadžimagomedovas.

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Jis taip pat prisiminė vėliau įvykusį susitikimą lifte, kurio metu, anot jo, M. Dvališvilis jautėsi drąsus tik todėl, kad šalia buvo apsauginiai.

„Jis stovėjo už apsaugininkų nugarų ir drąsiai man kalbėjo. Pasakiau jam: „Mudu dar nebaigėme.“ Tai girdėjo ir kartu buvęs jo brolis“, – teigė dagestanietis.

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A. Gadžimagomedovas tvirtino sąmoningai neeskalavęs konflikto, nes nenorėjo, kad jis peraugtų į tautinį nesutarimą. Vis dėlto dabar, jo teigimu, M. Dvališvilio aplinka peržengė visas ribas ir bando kovotoją paversti didvyriu.

„Nuo tos dienos ieškojau progos susitikti su Merabu ir priversti jį atsakyti už savo žodžius, tačiau mano broliai jį pagavo anksčiau už mane ir padarė tai, ką padarytų bet kuris vyras, jeigu būtų įžeista jo šeima“, – pareiškė U. Nurmagomedovo draugas.

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Dar aštresnių žodžių jis negailėjo kalbėdamas apie M. Dvališvilio tautinę tapatybę ir vertybes.

„Suprantu, kad jis jau seniai nustojo būti kartvelu. Vyriškumo principai ir Kaukazo tautų tradicijos jam nebereiškia nieko, tačiau tikri Kaukaze gyvenantys kartvelai puikiai supranta šias vertybes. Jeigu taip ryžtingai norite jį ginti, nepamirškite paaiškinti jam, ką Kaukaze reiškia žodžiai „svečias“ ir „motina“ bei kas nutinka tiems, kurie įžeidžia kito žmogaus garbę. Mūsų protėviai už tokius dalykus nukirsdavo galvas. Jis sulaukė tik kelių antausių į pakaušį“, – grasinančią retoriką tęsė A. Gadžimagomedovas.

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Pareiškimo pabaigoje dagestanietis paragino neįtraukti ištisų tautų į asmeninį konfliktą ir tikino gerbiantis Sakartvelą bei jo gyventojus.

„Merabas neatstovauja visam Sakartvelui, lygiai taip pat, kaip Achmedas, Usmanas ir Umaras neatstovauja visam Dagestanui. Nustokite supriešinti ištisas tautas. Tai mūsų tarpusavio konfliktas ir anksčiau ar vėliau mes jį išspręsime“, – užbaigė jis.

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