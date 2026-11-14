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Panevėžyje – Lietuvos atvirojo graplingo čempionato kovos: paaiškėjo septyni absoliutūs čempionai

2026-11-14 16:54 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 16:54
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Panevėžyje vyko Lietuvos atvirasis graplingo imtynių čempionatas, subūręs įvairaus amžiaus sportininkus, trenerius ir kovos menų entuziastus. Ant tatamio susitiko jaunieji talentai, patyrę kovotojai ir meistrai, siekę pademonstruoti savo techninį pasirengimą, ištvermę bei ryžtą.

Lietuvos graplingo federacijos nuotr. | Organizatorių nuotr.

Panevėžyje vyko Lietuvos atvirasis graplingo imtynių čempionatas, subūręs įvairaus amžiaus sportininkus, trenerius ir kovos menų entuziastus. Ant tatamio susitiko jaunieji talentai, patyrę kovotojai ir meistrai, siekę pademonstruoti savo techninį pasirengimą, ištvermę bei ryžtą.

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Didžiausio dėmesio sulaukė kovos dėl absoliutaus čempiono diržų, kuriose sportininkai varžėsi septyniose NO-GI kategorijose: mergaičių U15 ir U17, moterų, vaikinų U15 ir U17, vyrų bei vyrų meistrų.

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Šios kovos – ypatingas išbandymas kiekvienam sportininkui. Norint iškovoti absoliutaus čempiono diržą, neužtenka vien fizinės jėgos. Čia itin svarbūs techniniai įgūdžiai, taktinis mąstymas, gebėjimas prisitaikyti prie varžovo ir išlaikyti šaltą protą lemiamomis akimirkomis.

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Paaiškėjo absoliutūs Lietuvos atvirojo čempionato nugalėtojai

Mergaičių U15 grupėje absoliučios čempionės titulą iškovojo Aurėja Sodaitytė (KMC „Smauglys“). Antrąją vietą užėmė Darjana Tuchto (sporto klubas „Pankratos“), trečiąją – Aurinta Balžekaitė (Ukmergės dziudo klubas – Ukmergės SC).

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Mergaičių U17 grupėje triumfavo Ema Samoilenko („Yamasaki BJJ Vilnius“). Sidabro medalį pelnė Simona Pakulytė („Roger Gracie Academy Klaipėda“), o bronzos – Gabija Verkauskaitė (Ukmergės dziudo klubas – Ukmergės SC).

Moterų absoliučioje kategorijoje čempionės diržą iškovojo Miglė Nemanytė (sporto klubas „Faiteris“). Antrąją vietą užėmė Ariana Šuopytė (Šakių sporto klubas „Audra“ / „Yamasaki Academy Lithuania“).

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Vaikinų U15 grupėje absoliučiu čempionu tapo Eduard Adamov (sporto klubas „Pankratos“). Antrąją vietą iškovojo Rėjus Vyšniauskas („Grecicho Fight Team“), trečiąją – Artiom Korobov („Grecicho Fight Team“).

Vaikinų U17 grupėje čempiono diržu pasipuošė Martynas Basys (sporto klubas „Liūto Narvas“). Antrąją vietą užėmė Naglis Sakalauskas (KMC „Smauglys“), o trečiąją – Gabrielius Detiukevičius („Grecicho Fight Team“).

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Vyrų absoliučioje kategorijoje stipriausiu tapo Dovydas Šidlauskas („Nextlevel Mažeikiai“), iškovojęs absoliutaus čempiono diržą. Sidabro medalį pelnė Žilvinas Rudzionis (sporto klubas „Laumžirgis“), o bronzos – Dainius Mašnauskas.

Vyrų meistrų kategorijoje absoliutaus čempiono titulą iškovojo Sergej Grečicho („Grecicho Fight Team“). Antrąją vietą užėmė Vladislav Stefanovič (sporto klubas „Pankratos“), trečiąją – Mantas Gudiškis (Šakių sporto klubas „Audra“ / „Yamasaki Academy Lithuania“).

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Visi septyni absoliutūs čempionai pademonstravo aukštą sportinį meistriškumą ir ryžtą siekti pergalės. Iškovoti čempionų diržai tapo jų atkaklaus darbo, disciplinos ir nuoseklaus pasirengimo įvertinimu.

Čempionato atidaryme – sveikinimai ir sportininkų pagerbimas

Čempionatas prasidėjo iškilminga atidarymo ceremonija, kurios metu nuskambėjo Lietuvos Respublikos himnas. Susirinkusius sportininkus, trenerius ir svečius sveikino Panevėžio miesto savivaldybės Sporto skyriaus vyriausioji specialistė Samanta Krivickienė ir Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas.

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Atidarymo metu taip pat pagerbti 2025 metų Jaunųjų sportininkų žvaigždžių rinkimuose bronzinėmis žvaigždėmis įvertinti sportininkai – KMC „Smauglys“ atstovas Naglis Sakalauskas, treniruojamas Tomo Smirnovo, ir sporto klubo „Pankratos“ sportininkė Darjana Tuchto, kurios treneris – Konstantinas Mokšinas.

Simboliška, kad abu pagerbti jaunieji sportininkai pasižymėjo ir šio čempionato absoliučiose kovose – Naglis Sakalauskas U17 vaikinų grupėje iškovojo antrąją vietą, o Darjana Tuchto tapo U15 mergaičių grupės vicečempione.

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Graplingas Lietuvoje – auganti sporto šaka

Lietuvos atvirasis graplingo imtynių čempionatas – svarbus renginys, suteikiantis sportininkams galimybę įvertinti savo pasirengimą, įgyti varžybinės patirties ir siekti aukščiausių sportinių rezultatų.

Ypač džiugina jaunųjų U15 ir U17 amžiaus grupių sportininkų dalyvavimas. Būtent jaunoji karta yra Lietuvos graplingo ateitis, o tokio lygio varžybos padeda ugdyti būsimus šalies čempionus ir tarptautinių turnyrų prizininkus.

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Ne mažiau svarbus ir patyrusių sportininkų bei meistrų dalyvavimas – jų pavyzdys rodo, kad graplingas yra sportas, kuriame tobulėti ir siekti pergalių galima įvairiais gyvenimo etapais.

Čempionatas dar kartą parodė, kad Lietuvos graplingo bendruomenė vienija skirtingų kartų sportininkus, kuriuos sieja meilė kovos menams, pagarba varžovui ir nuolatinis noras tobulėti.

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