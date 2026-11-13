Po žiauraus užpuolimo – netikėtas Dvališvilio sprendimas: kartvelas vis tiek stos į kovą

Buvęs UFC čempionas M. Dvališvilis anksčiau šią savaitę buvo užpultas Usmano Nurmagomedovo ir kelių jo komandos narių. Po incidento kartvelas buvo kruvinas, o vėliau maždaug 48 valandas buvo sulaikytas.
Nepaisant šių įvykių, M. Dvališvilis nusprendė nekeisti savo planų ir šeštadienį susigrums su Marlonu Moraesu.
Į turnyro programą taip pat įtrauktas 21-erių S. Lazišvilis. Vaizdo įrašuose jis buvo užfiksuotas kovojantis M. Dvališvilio pusėje, nors prieš juos buvo gerokai daugiau varžovų. Teigiama, kad kartvelas per susirėmimą parbloškė kelis Nurmagomedovo komandos narius.
S. Lazišvilis pakeis Umarą Nurmagomedovą ir susitiks su U. Faberiu.
Pagrindinėje vakaro kovoje dėl pussunkio svorio kategorijos čempiono titulo susitiks Chamzatas Čimajevas ir Chrisas Weidmanas. Antroje pagrindinėje kovoje kausis Armanas Carukijanas ir Neimanas Gracie.
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