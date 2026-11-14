Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Septynias pergales iš eilės BKFC iškovojęs Perry grįžta į UFC

2026-11-14 17:12 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-14 17:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mike'as Perry sugrįžta į UFC. 35-erių amerikietis oficialiai paskelbė pasirašęs naują sutartį su stipriausia pasaulio MMA organizacija, kurioje išgarsėjo dar karjeros pradžioje.

Mike'as Perry | Scanpix nuotr.

Mike'as Perry sugrįžta į UFC. 35-erių amerikietis oficialiai paskelbė pasirašęs naują sutartį su stipriausia pasaulio MMA organizacija, kurioje išgarsėjo dar karjeros pradžioje.

REKLAMA
0

Apie sugrįžimą į UFC kovotojas, pravarde „Platinum“, pranešė penktadienį. Paskutinį kartą UFC narve jis pasirodė 2021 metų balandį vykusiame UFC „Vegas 23“ turnyre, kuriame vienbalsiu teisėjų sprendimu nusileido Danieliui Rodriguezui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po išsiskyrimo su UFC M. Perry savo karjerą tęsė kovose be pirštinių. Jis tapo pagrindine BKFC organizacijos žvaigžde ir padėjo jai dar labiau išpopuliarėti. Per šį laikotarpį amerikietis iškovojo septynias pergales iš tiek pat galimų bei tapo „King of Violence“ čempionu.

REKLAMA
REKLAMA

M. Perry įveikė ne vieną buvusį UFC kovotoją – Luke'ą Rockholdą, Michaelą Page'ą, Eddie Alvarezą ir Jeremy Stephensą.

Šiemet amerikietis sugrįžo į mišrius kovos menus ir spėjo surengti dvi kovas. Gegužę vykusiame turnyre jis susitiko su Nate'u Diazu. M. Perry dominavo dvikovoje ir privertė varžovo kampą po antrojo raundo nutraukti kovą.

REKLAMA
REKLAMA

Rugpjūtį M. Perry turėjo susikauti su Dillonu Danisu „Duel Arena 1“ turnyre, tačiau šiam pasitraukus iš kovos amerikietis vos prieš dvi dienas gavo kitą varžovą – Brandoną Jenkinsą. Ši akistata jam baigėsi nesėkmingai: M. Perry patyrė rimtą peties traumą ir buvo sustabdytas jau pirmajame raunde.

Per pirmąjį savo karjeros etapą UFC M. Perry iškovojo septynias pergales ir patyrė aštuonis pralaimėjimus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto amerikietis pagarsėjo ne tik pasirodymais kovose. Per savo karjerą jis ne kartą pateko į skandalų sūkurį dėl agresyvaus elgesio ir konfliktų.

Vienas garsiausių incidentų įvyko 2020 metų liepą Teksaso restorane. Internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame M. Perry po žodinio konflikto smogia vyresnio amžiaus vyrui ir jį pargriauna ant žemės. Policijos ataskaitoje buvo nurodyta, kad per incidentą nukentėjo mažiausiai trys žmonės. Vienas jų buvo nugabentas į ligoninę. Negana to, vaizdo įraše kovotojas girdimas vartojantis rasistinius įžeidimus. Po šio įvykio UFC viešai išreiškė susirūpinimą dėl M. Perry elgesio ir pranešė kol kas nesiūlysianti jam naujų kovų. Amerikietis atsiprašė ir įsipareigojo kreiptis profesionalios pagalbos dėl alkoholio vartojimo.

REKLAMA

2024 metų spalį M. Perry vėl atsidūrė teisėsaugos akiratyje. Floridoje jis buvo sulaikytas įtariant vairavimu apsvaigus nuo alkoholio. Pareigūnų kūno kamerų įrašuose taip pat užfiksuota, kaip kovotojas įžeidinėja policininkus ir vartoja homofobinius įžeidimus. Vėliau amerikietis viešai atsiprašė už savo elgesį.

2026 metų pradžioje M. Perry vėl įsivėlė į masines muštynes. Per BKFC turnyrą Filadelfijoje kilo konfliktas, kuriame dalyvavo ir buvęs UFC čempionas E. Alvarezas. Internete išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip M. Perry įsitraukia į susistumdymą su keliais žmonėmis, o vėliau atsiduria ant grindų ir sulaukia smūgių. E. Alvarezas tikino, kad konfliktas kilo dėl jo šeimos, o M. Perry pats išprovokavo susidūrimą.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų