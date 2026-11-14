Septynias pergales iš eilės BKFC iškovojęs Perry grįžta į UFC

Apie sugrįžimą į UFC kovotojas, pravarde „Platinum“, pranešė penktadienį. Paskutinį kartą UFC narve jis pasirodė 2021 metų balandį vykusiame UFC „Vegas 23“ turnyre, kuriame vienbalsiu teisėjų sprendimu nusileido Danieliui Rodriguezui.
Po išsiskyrimo su UFC M. Perry savo karjerą tęsė kovose be pirštinių. Jis tapo pagrindine BKFC organizacijos žvaigžde ir padėjo jai dar labiau išpopuliarėti. Per šį laikotarpį amerikietis iškovojo septynias pergales iš tiek pat galimų bei tapo „King of Violence“ čempionu.
God first, family first. Challenges ahead. Platinum mma. Staying focused. Always working. Practicing my finishing moves. It’s a great honor to Fight @UFC again. There are some great fights to be made ! Who do you wanna see me fight? #Platinum #UFC https://t.co/dRlSYh4Mi4REKLAMA— Platinum Mike Perry (@PlatinumPerry) November 14, 2026
M. Perry įveikė ne vieną buvusį UFC kovotoją – Luke'ą Rockholdą, Michaelą Page'ą, Eddie Alvarezą ir Jeremy Stephensą.
Šiemet amerikietis sugrįžo į mišrius kovos menus ir spėjo surengti dvi kovas. Gegužę vykusiame turnyre jis susitiko su Nate'u Diazu. M. Perry dominavo dvikovoje ir privertė varžovo kampą po antrojo raundo nutraukti kovą.
Rugpjūtį M. Perry turėjo susikauti su Dillonu Danisu „Duel Arena 1“ turnyre, tačiau šiam pasitraukus iš kovos amerikietis vos prieš dvi dienas gavo kitą varžovą – Brandoną Jenkinsą. Ši akistata jam baigėsi nesėkmingai: M. Perry patyrė rimtą peties traumą ir buvo sustabdytas jau pirmajame raunde.
Per pirmąjį savo karjeros etapą UFC M. Perry iškovojo septynias pergales ir patyrė aštuonis pralaimėjimus.
Vis dėlto amerikietis pagarsėjo ne tik pasirodymais kovose. Per savo karjerą jis ne kartą pateko į skandalų sūkurį dėl agresyvaus elgesio ir konfliktų.
Vienas garsiausių incidentų įvyko 2020 metų liepą Teksaso restorane. Internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame M. Perry po žodinio konflikto smogia vyresnio amžiaus vyrui ir jį pargriauna ant žemės. Policijos ataskaitoje buvo nurodyta, kad per incidentą nukentėjo mažiausiai trys žmonės. Vienas jų buvo nugabentas į ligoninę. Negana to, vaizdo įraše kovotojas girdimas vartojantis rasistinius įžeidimus. Po šio įvykio UFC viešai išreiškė susirūpinimą dėl M. Perry elgesio ir pranešė kol kas nesiūlysianti jam naujų kovų. Amerikietis atsiprašė ir įsipareigojo kreiptis profesionalios pagalbos dėl alkoholio vartojimo.
2024 metų spalį M. Perry vėl atsidūrė teisėsaugos akiratyje. Floridoje jis buvo sulaikytas įtariant vairavimu apsvaigus nuo alkoholio. Pareigūnų kūno kamerų įrašuose taip pat užfiksuota, kaip kovotojas įžeidinėja policininkus ir vartoja homofobinius įžeidimus. Vėliau amerikietis viešai atsiprašė už savo elgesį.
2026 metų pradžioje M. Perry vėl įsivėlė į masines muštynes. Per BKFC turnyrą Filadelfijoje kilo konfliktas, kuriame dalyvavo ir buvęs UFC čempionas E. Alvarezas. Internete išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip M. Perry įsitraukia į susistumdymą su keliais žmonėmis, o vėliau atsiduria ant grindų ir sulaukia smūgių. E. Alvarezas tikino, kad konfliktas kilo dėl jo šeimos, o M. Perry pats išprovokavo susidūrimą.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.