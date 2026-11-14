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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Prieš UFC titulinę kovą – skandalingi Hokito žodžiai Gane'ui: „Įdėsiu tave į karstą“

2026-11-14 17:04 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 17:04
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Amerikietis Joshas Hokitas prieš „UFC 334“ turnyrą pasiuntė griežtą įspėjimą sunkiasvorių čempionui Cirylui Gane'ui. Kovotojas pažadėjo negailestingai susidoroti su varžovu ir pareiškė, kad jų akistata taps naujos eros pradžia.

Cirylas Gane'as ir Joshas Hokitas | Stop kadras

Amerikietis Joshas Hokitas prieš „UFC 334“ turnyrą pasiuntė griežtą įspėjimą sunkiasvorių čempionui Cirylui Gane'ui. Kovotojas pažadėjo negailestingai susidoroti su varžovu ir pareiškė, kad jų akistata taps naujos eros pradžia.

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Šeštadienį Niujorke vyksiančio „UFC 334“ turnyro pagrindinėje kovoje J. Hokitas mes iššūkį C. Gane'ui ir sieks iš jo perimti sunkiasvorių čempiono diržą. Įspūdingą karjeros šuolį išgyvenantis amerikietis dar prieš metus per „Contender Series“ bandė išsikovoti vietą UFC, o dabar jau turi galimybę tapti stipriausios pasaulio MMA organizacijos čempionu. Prie to prisidėjo ne tik jo patrauklus kovos stilius, bet ir iškalba už narvo ribų.

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Penktadienį vykusioje „UFC 334“ svėrimo ceremonijoje kovotojai surengė paskutinę akistatą prieš kovą. J. Hokitas visą jos laiką kalbėjo C. Gane'ui, o galiausiai pasiuntė varžovui ir tiesioginį perspėjimą.

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„Cyrilai, mūsų kodinis žodis bus „žarnyno valymas“, nes aš tave žiauriai sumušiu. Klausyk, rytoj naktį gimsta ateitis, o praeitis bus uždaryta į, po velnių, karstą. Rytoj išgelbėsime Gotamą“, – pareiškė amerikietis.

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Prancūzas į provokacijas reagavo ramiai ir demonstravo tokį pat atsainų požiūrį, kokį išlaikė per visą pasirengimo kovai laikotarpį.

„Man tai tiesiog dar viena kova. Turiu daug patirties ir šeštadienį jums tai parodysiu“, – atsakė C. Gane'as.

„UFC 334“ turnyro pagrindinę programą papildys ilgai laukta moterų dvikova. Joje susitiks Kayla Harrison ir Amanda Nunes.

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Nors ketvirtadienį vykusioje spaudos konferencijoje buvusios komandos draugės jau buvo įsivėlusios į kiek įtemptesnį žodinį apsikeitimą, paskutinės akistatos metu abi išlaikė pagarbų toną.

„Negaliu sulaukti rytojaus. Džiaugiuosi čia būdama. Niujorke, susitiksime rytoj. Ir dar kartą!“ – kalbėjo A. Nunes.

K. Harrison savo ruožtu pabrėžė, kad ši akimirka jai reiškia labai daug.

„Esu išalkusi pergalių. Šios akimirkos laukiau visą gyvenimą. Rytoj bus mano vakaras. Dievas yra geras. Pirmyn! Laikas žudyti!“ – emocingai kalbėjo amerikietė.

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Penktadienį svėrimo ceremonijoje akis į akį stojo ir kiti „UFC 334“ turnyro dalyviai, tačiau prieš ceremonijos pradžią dėmesio sulaukė ir dar viena būsima akistata.

Pirmą kartą akis į akį susitiko UFC čempionas Joshua Vanas ir Manelis Kape. Jų tarpusavio kova numatyta sausį vyksiančiame „UFC 336“ turnyre. Prieš ceremoniją buvo surengta ir šio turnyro spaudos konferencija, tačiau J. Vanas joje nepasirodė. Vis dėlto kovotojas spėjo atvykti į svėrimo ceremoniją ir susitikti su M. Kape. Jų akistata parodė, kad tarp būsimų varžovų netrūksta priešiškumo.

Pagrindinė programa prasidės 4 val. Lietuvos laiku naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Ją tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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