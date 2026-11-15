Solidus Matas Buzelis padėjo „Bulls“ iškovoti pergalę

Čikagos klubas išvykoje 117:106 (30:17, 28:29, 29:34, 30:26) įveikė Minesotos „Timberwolves“ krepšininkus ir nutraukė jų penkių pergalių seriją.
Matas Buzelis nugalėtojams per 30 žaidimo minučių surinko 18 taškų (3/5 dvit., 2/4 trit., 6/6 baud.), sugriebė 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, bet prasižengė 4 kartus bei padarė 2 klaidas.
Lietuvis itin sėkmingai rungtyniavo pirmoje susitikimo pusėje, kai pelnė 14 taškų.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Normanas Powellas, surinkęs 23 taškus. Nuo atsarginių suolo pakilę Buddy Hieldas ir Tre Jonesas pridėjo po 16 taškų.
„Bulls“ į Minesotą atvyko tik rungtynių dieną, nes penktadienį dėl JAV oro transporto sutrikimų buvo atidėta komandos kelionė. Dar penktadienį Čikagos ekipa namuose buvo įveikusi Atlantos „Hawks“.
Be to, „Bulls“ vertėsi be kelių svarbių žaidėjų. Dėl plaštakos lūžio ilgesniam laikui iškrito naujokas Calebas Wilsonas, rankos traumą gydosi Jalenas Smithas, o Nicą Claxtoną sustabdė šlaunies raumens sužeidimas.
Nepaisant sunkumų, svečiai nuo pirmųjų minučių perėmė iniciatyvą. Pirmajame kėlinyje „Timberwolves“ pelnė vos 17 taškų – tai prasčiausias komandos šio sezono rezultatas per ketvirtį.
Minesotos krepšininkai nepataikė pirmųjų 13 tritaškių, o iš viso realizavo tik 9 tolimus metimus iš 38.
Tuo metu „Bulls“ sėkmingai atakavo iš baudos aikštelės, kurioje per pirmąją rungtynių pusę pelnė 30 iš 58 savo taškų. Per visą susitikimą Čikagos ekipa iš šios zonos surinko 54 taškus.
Trečiajame kėlinyje šeimininkams priartėti padėjo prieš buvusią komandą žaidęs Ayo Dosunmu. Gynėjas per šį ketvirtį pelnė 14 taškų, o rungtynes baigė su 24 taškais.
LaMelo Ballas „Timberwolves“ gretose pridėjo 19 taškų.
Minesotos ekipa pirmą kartą šį sezoną nesugebėjo pasiekti 110 pelnytų taškų ribos.
Kitose rungtynėse „Bulls“ išvykoje susitiks su Klivlando „Cavaliers“, o „Timberwolves“ namuose priims Portlando „Trail Blazers“.
„Timberwolves“: Ayo Dosunmu 24 (10/14 dvit., 5 atk. kam.), LaMelo Ballas 19 (3/6 dvit., 4/19 trit., 8 atk. kam., 4 per. kam., 6 rez. perd.), Jadenas McDanielsas 18 (5/6 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Terrence Shannonas 14 (6/8 dvit., 6 atk. kam., 4 kld.), Bonesas Hylandas 12 (3/5 trit.), Jonathanas Kuminga 11 (3/8 dvit.), Trey Lylesas 5, Joanas Beringeris 2 (5 atk. kam.), Rudy Gobertas 1 (0/7 dvit., 10 atk. kam., 4 rez. perd.).
„Bulls“: Normanas Powellas 24 (7/14 dvit., 3/5 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Matas Buzelis 18 (3/5 dvit., 2/4 trit., 9 atk. kam.), Buddy Hieldas (4/6 trit., 4 atk. kam.) ir Tre Jonesas (6/8 dvit., 4 rez. perd.) po 16, Patrickas Williamsas 14 (3/5 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Isaac Okoro 9 (3/6 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Zachas Collinsas (4/10 dvit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Joshas Giddey (1/6 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam., 5 rez. perd.) po 8, Leonardas Milleris 4 (4 rez. perd.).
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