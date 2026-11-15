Birutis pelnė 19 taškų, bet Saragosos klubas pralaimėjo „Joventut“

Lietuvis per 22 minutes pelnė 19 taškų (8/12 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, kartą suklydo, 4 kartus prasižengė, išprovokavo 4 pražangas ir surinko 22 naudingumo balus.
Nugalėtojams Nicolasas Laprovittola įmetė 25 taškus (8 rez. per.), Boogie Ellisas ir Emiras Sulejmanovičius (11 atk. kam.) surinko po 18.
Pralaimėjusiems Robertas Blumbergas pelnė 15 taškų (6/8 metimai), Sergi Garcia – 13 (5/5 metimai).
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