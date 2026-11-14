Gobertas pasisakė apie pagerėjusį LaMelo žaidimo elementą

Per pirmąsias 12 rungtynių Minesotos klubas iškovojo 9 pergales ir patyrė vos 3 pralaimėjimus, nors A. Edwardsas dėl kelio traumos praleido didžiąją dalį susitikimų.
„Timberwolves“ šiuo metu gali pasigirti geriausia gynyba visoje NBA. Komandos gynybos reitingas siekia 103,8 taško per 100 varžovų atakų.
Prie tokių rezultatų svariai prisideda vienas geriausių lygos gynybos specialistų R. Gobertas, tačiau prancūzas išskyrė ir komandos naujoką L. Ballą.
Anksčiau dėl gynybos dažnai kritikuotas gynėjas, pasak R. Goberto, gerokai pakeitė savo požiūrį į šią žaidimo dalį.
„Vis dar kartais per daug mosikuoja rankomis“, – juokdamasis sakė R. Gobertas.
„Bet iš tiesų jis žaidžia puikiai. Jis kovoja, o tai yra svarbiausia. Varžovai nuolat stengiasi įtraukti jį į įvairias atakas, tačiau jis tai priima asmeniškai ir parodo, kad lengva nebus. Jis ginasi, o už jo stovi visa mūsų komandinė gynyba“, – tęsė prancūzas.
R. Gobertas pabrėžė, kad svarbiausias L. Ballo pokytis yra jo nusiteikimas.
„Jis priima šį iššūkį, ir tai yra svarbiausia. Viskas prasideda nuo požiūrio. Reikia būti pasirengusiam padaryti viską, ko reikia pergalei“, – teigė aukštaūgis.
Nors abiejų krepšininkų statistiniai rodikliai kol kas kuklesni nei praėjusį sezoną, jų indėlis padeda „Timberwolves“ rinkti pergales.
L. Ballas šį sezoną per vidutiniškai 27 minutes pelno po 18,6 taško, atkovoja po 3,3 kamuolio, atlieka po 6,3 rezultatyvaus perdavimo ir perima po 1,8 kamuolio.
Tuo metu R. Gobertas per 29 minutes vidutiniškai renka po 7,9 taško, atkovoja po 11,6 kamuolio, atlieka po 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir blokuoja po vieną metimą.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.