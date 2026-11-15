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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Traumų išretinta „Cavaliers“ palaužė „Mavericks“, o Proctoras užfiksavo karjeros rekordus

2026-11-15 08:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-15 08:00
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Net ir be viso įprasto starto penketo likusi Klivlando „Cavaliers“ komanda iškovojo pergalę NBA.

Proctoras | Scanpix nuotr.

Net ir be viso įprasto starto penketo likusi Klivlando „Cavaliers“ komanda iškovojo pergalę NBA.

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Klivlando klubas namuose 127:117 įveikė Dalaso „Mavericks“ krepšininkus, o pagrindiniu pergalės kalviu tapo pirmąjį karjeros trigubą dublį užfiksavęs Tyrese'as Proctoras.

Australas pelnė 24 taškus, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Taškų ir rezultatyvių perdavimų rodikliai tapo jo karjeros rekordais, o atkovotų kamuolių skaičiumi jis pakartojo asmeninį rekordą.

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T. Proctoras tapo pirmuoju „Cavaliers“ žaidėju nuo 2024 metų balandžio 14 dienos, kuriam pavyko surinkti trigubą dublį. Tuomet tai buvo padaręs Maxas Strusas.

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Klivlando ekipa vertėsi be šešių svarbių krepšininkų. Dėl traumų nežaidė Donovanas Mitchellas, Jamesas Hardenas, Evanas Mobley, Jarrettas Allenas, Peytonas Watsonas ir Samas Merrillas.

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Komandos pasiruošimą rungtynėms taip pat apsunkino kelionės nesklandumai. Po penktadienį patirto pralaimėjimo Majamio „Heat“ ekipai „Cavaliers“ dėl sutrikusio oro susisiekimo buvo priversta nakvoti Floridoje.

Nepaisant problemų, šeimininkai kontroliavo rungtynes. Ketvirtajame kėlinyje T. Proctoras pataikė du tritaškius iš eilės ir padidino Klivlando pranašumą iki 22 taškų (113:91).

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„Mavericks“ dar mėgino sugrįžti į kovą. Kyrie Irvingas likus 2 minutėms ir 23 sekundėms pataikė tolimą tritaškį ir sumažino atsilikimą iki 10 taškų (112:122), tačiau kitoje atakoje dar vienas jo metimas tikslo nepasiekė.

K. Irvingas prieš buvusią komandą pelnė 34 taškus, iš kurių net 20 surinko trečiajame kėlinyje.

Pristatant žaidėjus prieš rungtynes, gynėjas sulaukė garsiausių žiūrovų ovacijų. Būtent K. Irvingas 2016 metų NBA finalo septintosiose rungtynėse pataikė lemiamą tritaškį, padėjusį „Cavaliers“ iškovoti čempionų titulą.

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Dalaso gretose Cooperis Flaggas pridėjo 18 taškų ir 8 atkovotus kamuolius.

Klivlando komandoje Mario Hezonja pelnė 22 taškus, naujokas Meleekas Thomasas surinko 20 ir pagerino asmeninį sezono rekordą, o Norchadas Omieras nuo atsarginių suolo pridėjo 13 taškų ir 8 atkovotus kamuolius.

Kitose rungtynėse „Cavaliers“ namuose priims Čikagos „Bulls“, o „Mavericks“ išvykoje susitiks su Bostono „Celtics“.

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„Cavaliers“: Tyrese Proctoras 24 (6/6 dvit., 4/13 trit., 11 atk. kam., 10 rez. perd.), Mario Hezonja 22 (7/10 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Meleekas Thomas 20 (5/8 dvit., 3/9 trit., 4 atk. kam., 4 kld.), Thomas Bryantas 19 (5/8 dvit., 2/4 trit., 11 atk. kam.), Jaylonas Tysonas 18 (2/6 dvit., 3/7 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Norchadas Omieris 13 (4/4 dvit., 8 atk. kam.), Craigas Porteris 9 (3/5 dvit., 9 atk. kam., 6 rez. perd., 5 kld.), Riley Minixas 2.

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„Mavericks“: Kyrie Irvingas 34 (4/9 dvit., 7/16 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Cooperis Flaggas 18 (6/13 dvit., 0/6 trit., 8 atk. kam., 5 rez. perd.), Calebas Martinas 15 (5/5 dvit., 8 atk. kam.), Naji Marshallas 12 (4/7 dvit., 5 rez. perd.), Danielius Gaffordas ir P.J. Washingtonas (1/6 dvit., 2/4 trit., 4 atk. kam.) po 10, Santi Aldama 7 (2/5 trit.), Zaccharie Risacheris 5, Morezas Johnsonas 4, Walteris Claytonas 2 (0/4 trit.).

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