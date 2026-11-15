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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Lietuvių dvikovoje Ispanijoje „Unicaja“ pranoko Žironos klubą

2026-11-15 15:35 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-15 15:35
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Ispanijos čempionate Simono Lukošiaus ir Igno Brazdeikio atstovaujama Malagos „Unicaja“ (4/4) komanda namie 82:70 (14:22, 27:16, 18:18, 23:14) nugalėjo Žironos „Basquet“ ekipą, kurioje rungtyniauja Martinas Gebenas ir Dominykas Stenionis.

I.Brazdeikis buvo pastebimas (ELTA nuotr.)

Ispanijos čempionate Simono Lukošiaus ir Igno Brazdeikio atstovaujama Malagos „Unicaja“ (4/4) komanda namie 82:70 (14:22, 27:16, 18:18, 23:14) nugalėjo Žironos „Basquet“ ekipą, kurioje rungtyniauja Martinas Gebenas ir Dominykas Stenionis.

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I.Brazdeikis per 15 minučių pelnė 11 taškų (2/6 dvit., 1/4 trit., 4/5 baud.), atkovojo 5 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 3 pražangas, sykį prasižengė ir surinko 12 naudingumo balų.

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S.Lukošius aikštėje praleido 8 minutes, įmetė 3 taškus (0/1 dvit., 1/3 trit.), atkovojo 2 kamuolius ir surinko 2 naudingumo balus.

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M.Gebenas per 21 minutę įmetė 9 taškus (0/2 dvit., 3/3 trit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.

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D.Stenionis aikštėje praleido 12 minučių, pelnė 7 taškus (1/1 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį suklydo, 4 kartus prasižengė ir surinko 7 naudingumo balus.

Nugalėtojams Cameronas Huntas įmetė 15 taškų (3/6 trit.), Stanley Whittakeris surinko 15 (5 atk. kam.).

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