Lietuvių dvikovoje Ispanijoje „Unicaja“ pranoko Žironos klubą

I.Brazdeikis per 15 minučių pelnė 11 taškų (2/6 dvit., 1/4 trit., 4/5 baud.), atkovojo 5 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 3 pražangas, sykį prasižengė ir surinko 12 naudingumo balų.
S.Lukošius aikštėje praleido 8 minutes, įmetė 3 taškus (0/1 dvit., 1/3 trit.), atkovojo 2 kamuolius ir surinko 2 naudingumo balus.
M.Gebenas per 21 minutę įmetė 9 taškus (0/2 dvit., 3/3 trit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.
D.Stenionis aikštėje praleido 12 minučių, pelnė 7 taškus (1/1 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį suklydo, 4 kartus prasižengė ir surinko 7 naudingumo balus.
Nugalėtojams Cameronas Huntas įmetė 15 taškų (3/6 trit.), Stanley Whittakeris surinko 15 (5 atk. kam.).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.