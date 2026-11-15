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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos duetas pasaulio čempionate liko vos per žingsnį nuo pusfinalio

2026-11-15 15:36 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-15 15:36
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Lapkričio 14 d. Jerevane, Armėnijoje, vyko WDSF pasaulio suaugusiųjų dešimties šokių čempionatas, kuriame tarp 32 porų Lietuvai atstovavo Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Sūkurys“). Lietuvos duetas pasiekė ketvirtfinalį ir galutinėje įskaitoje užėmė 13 vietą, likdamas vos viena pozicija už pasaulio čempionato pusfinalio.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lapkričio 14 d. Jerevane, Armėnijoje, vyko WDSF pasaulio suaugusiųjų dešimties šokių čempionatas, kuriame tarp 32 porų Lietuvai atstovavo Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Sūkurys“). Lietuvos duetas pasiekė ketvirtfinalį ir galutinėje įskaitoje užėmė 13 vietą, likdamas vos viena pozicija už pasaulio čempionato pusfinalio.

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Jau pirmajame ture Kristupas ir Liepa demonstravo užtikrintą rezultatą, jie surinko 106 iš 110 galimų teisėjų taškų, po 53 standartinių ir Lotynų Amerikos šokių programose. Ketvirtfinalyje Lietuvos duetas ir toliau išlaikė aukštus įvertinimus. Kristupui ir Liepai skirti 124 taškai, po 62 abiejose programose. Daugiausia taškų pora pelnė už rumbą – 16, o už sambą, tango ir Vienos valsą surinko po 14.

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Iki vietos tarp dvylikos pusfinalio porų šįkart pritrūko nedaug. Paskutiniai į pusfinalį patekę Slovakijos atstovai surinko 136 taškus, tad Kristupą ir Liepą nuo kito etapo skyrė 12 taškų.

Pasaulio čempionų titulą iškovojo Armėnijos pora Yaroslavas Kiselevas ir Diana Vylegzhanina. Sidabro medaliai atiteko Latvijos atstovams Romanui Dobrecovui ir Violettai Levchenko, o bronzą pelnė Lenkijos šokėjai Armandas Fazullinas ir Klaudia Iwanska.

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