Paaiškėjo Lietuvos šaškių „žaibo“ čempionai: vyrų varžybose – vieno klubo dominavimas

Vyrų varžybose visas tris prizines vietas užėmė šaškių klubo „Fintas“ atstovai. Lietuvos čempionu tapo Rokas Banevičius, antrąją vietą iškovojo Domantas Norkus, o trečias liko Gintautas Petraitis.
Moterų varžybose triumfavo Šiaulių sporto centro „Dubysa“ atstovė Vakarė Sabaliauskaitė. Sidabro medalį pelnė jos komandos draugė Austėja Daujotaitė, o trečiąją vietą užėmė šaškių klubo „Taktika“ atstovė Melanija Juškienė.
Sekmadienį Bačkonyse vyks lemiamos kovos paprastųjų šaškių klubų varžybose, po kurių paaiškės stipriausia šalies komanda.
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