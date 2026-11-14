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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos jaunių beisbolo-5 rinktinė Europos čempionate iškovojo bronzą

2026-11-14 18:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 18:27
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Italijoje vykusiame Europos jaunių beisbolo-5 čempionate bronzos medalius laimėjo Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai mažajame finale 2-0 (7:3, 4:3) įveikė ispanus ir atsirevanšavo už nesėkmę grupėje.

Ezio Ratti nuotr. | Organizatorių nuotr.

Italijoje vykusiame Europos jaunių beisbolo-5 čempionate bronzos medalius laimėjo Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai mažajame finale 2-0 (7:3, 4:3) įveikė ispanus ir atsirevanšavo už nesėkmę grupėje.

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Pirmose mažojo finalo rungtynėse 3 taškus surinko Kristijonas Vičas, po 1 – Augustas Jansonas, Edvardas Zagorskis, Mija Einorytė bei Gerda Vikulovaitė. Antrajame mače po 2 tšk. pelnė K. Vičas bei A. Jansonas.

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K. Vičas per visą čempionatą pelnė 49 tšk. ir tapo rezultatyviausiu Lietuvos rinktinės žaidėju. 43 tšk. pridėjo E. Zagorskis, po 26 – M. Einorytė ir A. Jansonas, 17 – G. Vikulovaitė, 7 – Adelina Stepanenko, 5 – Vismantas Vailionis ir 4 – Rūta Smalinskaitė.

Lietuviai čempionatą pradėjo B grupėje, kur su 5 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu buvo antri. Vėliau lyderių šešete lietuviai liko ketvirti (2-3), ko užteko patekimui į mažąjį finalą

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