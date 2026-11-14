Lietuvos jaunių beisbolo-5 rinktinė Europos čempionate iškovojo bronzą

Pirmose mažojo finalo rungtynėse 3 taškus surinko Kristijonas Vičas, po 1 – Augustas Jansonas, Edvardas Zagorskis, Mija Einorytė bei Gerda Vikulovaitė. Antrajame mače po 2 tšk. pelnė K. Vičas bei A. Jansonas.
K. Vičas per visą čempionatą pelnė 49 tšk. ir tapo rezultatyviausiu Lietuvos rinktinės žaidėju. 43 tšk. pridėjo E. Zagorskis, po 26 – M. Einorytė ir A. Jansonas, 17 – G. Vikulovaitė, 7 – Adelina Stepanenko, 5 – Vismantas Vailionis ir 4 – Rūta Smalinskaitė.
Lietuviai čempionatą pradėjo B grupėje, kur su 5 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu buvo antri. Vėliau lyderių šešete lietuviai liko ketvirti (2-3), ko užteko patekimui į mažąjį finalą
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