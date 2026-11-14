Vanagas Vengrijoje iš 14-os vietos pakilo į 4-ąją – naujojo „Toyota Hilux“ debiutas įvertintas sėkmingai

Vengrijos etapas lietuviams buvo svarbus ir dėl naujausios specifikacijos „Toyota DKR GR Hilux“ debiuto. Pagrindiniai tikslai – užbaigti Europos lenktynių sezoną ir realiomis varžybų sąlygomis išbandyti sportinį automobilį, su kuriuo ekipažas sausį startuos Dakare.
Po sudėtingo penktadienio – sugrįžimas į lyderių grupę
Penktadienį lietuvių ekipažas patyrė incidentą, kurio metu naujasis „Hilux“ apsivertė. Nors lenktynes pavyko tęsti, pažeistas elektros masės išjungiklis ne kartą privertė sustoti greičio ruože. Dėl prarasto laiko pirmąją dieną B. Vanagas ir A. Paliukėnas baigė 14-oje bendros lenktynių įskaitos vietoje.
Per ribotą 60 minučių serviso laiką mechanikams pavyko pašalinti gedimus ir paruošti bolidą šeštadienio startui. Likusiuose greičio ruožuose lietuviai demonstravo konkurencingą tempą, susigrąžino dešimt pozicijų ir finišavo ketvirti bendroje įskaitoje.
„Po penktadienio situacija buvo komplikuota, tačiau šeštadienį užduotis buvo aiški – važiuoti savo tempu ir maksimaliai išnaudoti likusią distanciją. Pavyko susigrąžinti nemažai pozicijų ir sezoną užbaigti solidžiu rezultatu. Vertinant visas aplinkybes, tai svarbus finišas“, – sakė B. Vanagas.
Naujojo „Hilux“ išbandymas – svarbus žingsnis Dakaro link
Vengrijoje naujasis „Toyota DKR GR Hilux“ įveikė beveik 400 kilometrų sudėtingų lenktyninių trasų. Ilgai trukęs lietus, slidūs miško keliai ir karinių poligonų teritorijos leido įvertinti automobilio elgseną įvairiomis sąlygomis.
Nepaisant pirmosios dienos incidento, naujausios kartos lenktyninis automobilis pateisino ekipažo lūkesčius. Varžybose surinkta informacija taps svarbia pasirengimo 2027 metų Dakarui dalimi.
„Vienas pagrindinių mūsų tikslų Vengrijoje buvo išbandyti naująjį „Hilux“ tikromis lenktynių sąlygomis. Gavome beveik 400 kilometrų labai įvairių ir sudėtingų trasų. Nepaisant penktadienio incidento, automobilis paliko labai gerą įspūdį. Turime daug vertingos informacijos, o pats technikos išbandymas, mano vertinimu, pavyko. Naujasis „Hilux“ mums tikrai patinka“, – teigė lenktynininkas.
Europos sezonas baigtas – prasideda pasirengimas Dakarui
Vengrijos etapas užbaigė intensyvų „Gurtam GAZOO Racing Baltics“ Europos lenktynių sezoną. Šiemet B. Vanagas su A. Paliukėnu iškovojo pergales FIA Europos „Baja“ taurės įskaitoje Italijoje ir Lenkijoje, buvo pakilę į bendrosios įskaitos lyderių poziciją ir iki paskutinio etapo išsaugojo galimybę kovoti dėl Europos čempiono titulo.
Dabar komandos laukia naujas darbų etapas. Po Vengrijos varžybų reikės sutvarkyti incidento metu pažeistas „Hilux“ dalis, išanalizuoti surinktus techninius duomenis ir paruošti automobilį svarbiausiam artėjančiam startui.
„Šių metų sportiniai kilometrai baigėsi. Vengrijoje gavome tai, ko reikėjo – rimtą naujos technikos išbandymą ir aiškesnį supratimą apie jos galimybes. Dabar laukia automobilio remontas, techniniai darbai ir pasirengimas Dakarui. Iki starto liko mažiau nei du mėnesiai, todėl kiekviena diena svarbi“, – sakė B. Vanagas.
2027 metų Dakaro ralis vyks sausio 9–23 dienomis Portugalijoje ir Maroke. Tai bus penkioliktasis B. Vanago startas prestižiškiausiame pasaulio ralio reide – daugiau nei bet kurio kito Lietuvos lenktynininko.
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