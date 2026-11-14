Goda Pociūtė iškovojo pasaulio vaikų muaythai čempionės titulą

Mergaičių (iki 12 metų) svorio kategorijos iki 44 kg čempione tapo Goda Pociūtė. Ji kovoje dėl aukso teisėjų sprendimu 29:28 palaužė graikę Fotini Aggelidou.
Šeštadienį jaunučių (iki 16 metų) svorio kategorijos iki 38 kg pusfinalyje Arijus Merkevičius 27:30 pralaimėjo ukrainiečiui Ivanui Rasputnyj.
Dar du lietuviai šeštadienį kovėsi finaluose. Haris Žvinakevičius (berniukai iki 10 metų, 28 kg svorio kategorija) 26:30 pralaimėjo Malaizijos atstovui Derylino Bin Dedy, o Gustė Mickevičiūtė (mergaitės iki 12 metų, 50 kg) 27:30 nusileido rusei Valerijai Basovai.
Likę lietuvių startai:
Lapkričio 15 d.
Grytė Mereckaitė (U10, –30 kg)
LIETUVOS DELEGACIJA:
Rinktinės treneris – Martynas Jasiūnas
Komandos vadovas – Linas Andrijauskas
Čempionato teisėjas – Povilas Alaburda
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