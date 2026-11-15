Teisėjų darbu pasibaisėjęs UFC vadovas pratrūko po turnyro Niujorke: „Šis sprendimas man atrodo visiška beprotybė“

Kalbėdamas su žurnalistais užkulisiuose, D. White'as teigė esantis įsitikinęs, kad UFC sunkiasvorių čempionas Cirylas Gane'as visiškai pelnytai laimėjo pagrindinę vakaro kovą prieš Joshą Hokitą. Praėjus vos kiek daugiau nei metams po savo debiuto organizacijoje, J. Hokitui tai buvo pirmoji titulinė kova karjeroje. Nors patirties stokojęs amerikietis atlaikė penkis sunkius raundus prieš kur kas labiau patyrusį C. Gane'ą, galiausiai čempioniškuose raunduose jis neatlaikė spaudimo ir pralaimėjo vieningu teisėjų sprendimu vos vieno taško skirtumu.
Po pirmojo karjeros pralaimėjimo UFC narve J. Hokitas socialiniame tinkle „Instagram“ iškart pareikalavo neatidėliotino revanšo ir savo įraše pažymėjo asmenis, galinčius tai suorganizuoti – UFC kovų planuotoją Micką Maynardą bei organizacijos vadovus D. White'ą ir Hunterį Campbellą. Nors atrodo mažai tikėtina, kad kovotojo noras bus greitai išpildytas, D. White'as išliko paslaptingas ir atsisakė atmesti J. Hokito bei C. Gane'o revanšo galimybę.
Kaip jam įprasta, organizacijos vadovas po titulinių kovų žurnalistams priminė, kad niekada neplanuoja kitų susitikimų paties turnyro vakarą. Visgi, paklaustas apie J. Hokito reikalavimus žiniasklaidos atstovų, D. White'as nusijuokė ir netikėtai stojo ginti sportininko, kurį per pastaruosius metus nuolat kritikuodavo.
„Gerai, aš turėjau savų problemų su J. Hokitu, nes prieš kiekvieną jo kovą galvodavau, kad štai šis varžovas jį tikrai įveiks, – vertino D. White'as. – Tačiau pagalvokite apie šį vakarą – tai buvo jo pirmoji penkių raundų pagrindinė vakaro kova, ir jis atlaikė penkis sunkius, beprotiškus raundus. Šis vyrukas turi neįtikėtinai tvirtą smakrą, nesibaigiančią ištvermę, todėl jaučiu jam tik didžiulę pagarbą už tai, ką jis šiandien pademonstravo narve, tai buvo įspūdinga. Sunkiasvorių divizione jie pagerino tiek akcentuotų, tiek ir bendrų smūgių rekordus.“
Nors pagrindinės kovos baigtis D. White'ui abejonių nekėlė, organizacijos vadovas neslėpė šoko dėl pagrindinėje programoje vykusios Kevino Hollando ir Uroso Medičiaus akistatos rezultatų, kuriuos lydėjo painiava ir sumaištis.
Narvo pranešėjas Bruce'as Bufferis iš pradžių paskelbė lygiasąsias, tačiau perskaitė teisėjų korteles, kurios leido suprasti, kad U. Medičius laimėjo daugumos teisėjų sprendimu. Netrukus buvo greitai patvirtinta, kad lygiosios yra teisingas rezultatas, nes po trijų raundų du iš trijų teisėjų skyrė lygų rezultatą. Trečiasis arbitras pergalę rezultatu 29:27 atidavė U. Medičiui, nepaisant to, kad iš šio kovotojo buvo atimtas taškas už daugkartinius smūgius žemiau juostos. K. Hollandas atrodė atlikęs kur kas geresnį darbą per 15 minučių, todėl gali jaustis labai nelaimingas, palikdamas „UFC 334“ turnyrą be pergalės.
🚨 Kevin Holland vs Uros Medic is declared a majority DRAW Bruce Buffer announced it as (30-27, 29-28, 28-28), which should be a majority decision... The broadcast later corrected it and says the actual scorecards are (29-27, 28-28, 28-28) https://t.co/iPAlIVrdUw— Championship Rounds (@ChampRDS) November 15, 2026
Po turnyro D. White'as labai aiškiai išsakė savo nuomonę apie šios kovos teisėjų korteles ir nesusipratimus.
„Kiek suprantu, nutiko taip, jog teisėjas atėmė tašką ne tame raunde“, – sakė D. White'as.
Įsiutęs UFC generalinis direktorius pabrėžė, kad tokių klaidų elitiniame sporte būti negali ir pasidalijo asmenine istorija apie savo sūnų.
„Šis sprendimas man atrodo visiška beprotybė, tiesiog beprotybė, net neįsivaizduoju, kaip tai įmanoma, – dėstė D. White'as. – Man net gėda pasakoti, kas man nutiko šį vakarą. Čia yra tiek daug žmonių, su kuriais tvarkome verslo reikalus, aš su visais bendrauju, bet akivaizdu, kad Kevinas Hollandas laimėjo šią kovą. Vienas iš mano sūnų skrido čia, tačiau uždarius oro erdvę jis įstrigo Sinsinatyje. Jis man parašė žinutę ir paklausė, kaip po velnių Kevinas Hollandas pralaimėjo tą kovą. Aš atsakiau: „Ką? Kevinas Hollandas pralaimėjo? Aš net nežinojau, kad jis pralaimėjo.“ Nebuvo jokio šanso, kad jis galėjo pralaimėti.“
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