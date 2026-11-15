Ališauskas Slovakijoje atliko 2 rezultatyvius perdavimus

Danieliaus Čečekovo atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ ekipa namuose 2:4 turėjo pripažinti „EHC Kloten“ pranašumą. Lietuvis rungtynėms buvo registruotas, bet ant ledo nepasirodė.
„Servette“ (32 tšk.) užima 4-ą poziciją, o „Fribourg-Gotteron“ (28) – 7-ą tarp 14-os klubų.
Slovakijos pajėgiausioje lygoje Prešovo „HC Prešov“ su Nerijumi Ališausku pasiekė retą pergalę – svečiuose po pratęsimo 4:3 nugalėjo Trenčino „HK Duklą“. Lietuvis žaidė 23 min. 27 sek., atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 1 varžovų smūgį.
„HC Prešov“ (9 tšk.) nepakilo iš paskutinės – 12-os – vietos.
Stipriausioje Norvegijos lygoje Daniilo Kovalenko atstovaujama Stavangerio „Oilers“ komanda varžovų arenoje 4:0 įveikė Ringerikės „Panthers“. Lietuvis žaidė 17 min. 39 sek. ir 2 kartus smūgiavo į vartus.
„Oilers“ (25 tšk.) užima 5-ą vietą tarp 9 ekipų.
Baltijos lygoje Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) su Luku Žukausku net 10:0 sutriuškino be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus žaidusią „Rigas HS/Dinaburgą“ (Latvija). L. Žukauskas atliko rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus atakavo vartus.
„Capitals“ (24 tšk.) pirmauja lygoje, o „Rigas HS/Dinaburga“ (8 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 9 komandų.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda, kuriai dėl traumos nepadėjo Marijus Dumčius, namuose 7:2 sutriuškino „HC Meran/o Pircher“ (Italija) klubą.
„KHL Sisak“ (20 tšk.) žengia 7-a tarp 13 ekipų.
Aukščiausioje Nyderlandų lygoje „Sweetlake Panters Zoetermeer“ su Dominyku Bisturiu svečiuose 6:9 neatsilaikė prieš „OG Capitals Leuwarden“. Lietuvis nepasižymėjo.
Oto Urvelio atstovaujama Tilburgo „Trappers“ dublerių komanda varžovų arenoje 1:3 pralaimėjo prieš „Red Eagles 's-Hertogenbosch“. Lietuvis gavo 2 baudos min.
„Trappers“ dubleriai (13 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Sweetlake Panters Zoetermeer“ (12) – 6-ą tarp 13 klubų.
Belgijos taurės turnyre „Beaufort Knights“ su Artemijumi Frizeliu svečiuose 7:4 įveikė „Haskey Hasselt“. Lietuvis įmušė 2 įvarčius.
„Beaufort Knights“ (9 tšk.) pakilo į 5-ą poziciją tarp 10 ekipų.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ komanda 4:1 išsivežė pergalę iš „Tromso“ arenos. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir 4 kartus smūgiavo į vartus.
„Comet“ (38 tšk.) lyderiauja 8 komandų pirmenybėse.
Švedijos trečioje lygoje „Kiruna IF“, kurios garbę gina Arturas Seniutas, svečiuose po pratęsimo 5:4 įveikė „Surahammars IF“. Lietuvis puolime sužaidė geriausias sezono rungtynes – pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą.
„Kiruna IF“ (19 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 8-ą vietą tarp 19 komandų.
Ketvirtoje pagal pajėgumą JAV lygoje (SPHL) „Pee Dee IceCats“ su Eimantu Noreika išvykoje 2:4 pralaimėjo prieš „Quad City Storm“. Lietuvis pelnė įvartį, 2 kartus atakavo vartus ir gavo 4 baudos min.
„Pee Dee IceCats“ (7 tšk.) užima 9-ą vietą tarp 12 ekipų.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) Mato Janulio atstovaujama „Cedar Rapids RoughRiders“ komanda svečiuose 5:2 pranoko „Muskegon Lumberjacks“ klubą. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.
„Fargo Force“ be Dovydo Juknos namie 3:6 neatsilaikė prieš „Sioux City Musketeers“ ekipą.
„Cedar Rapids RoughRiders“ (26 tšk.) lyderiauja Rytų konferencijoje, o „Fargo „Force“ (24) – Vakarų. Abiejose konferencijose žaidžia po 8 komandas.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ su Dariumi Adakausku namuose po baudinių serijos 4:5 nusileido „Orebro HK“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Rogle BK“ (33 tšk.) Pietų konferencijoje žengia 5-a tarp 12-os ekipų.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje Tado Šližio atstovaujama Ženevos „Futur Hockey“ komanda išvykoje 4:1 įveikė „HC Lugano“. Lietuvis gavo 2 baudos min.
„Futur Hockey“ (22 tšk.) pakilo į 11-ą poziciją tarp 13 klubų.
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