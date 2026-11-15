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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Ališauskas Slovakijoje atliko 2 rezultatyvius perdavimus

2026-11-15 09:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-15 09:43
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Šeštadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi savo arenoje 2:5 pralaimėjo prieš Berno „SC Bern“. Lietuvis žaidė 17 min. 31 sek., 5 kartus smūgiavo į vartus ir laimėjo abu ritulio išmetimus, dėl kurių kovojo.

Nerijus Ališauskas | hockey.lt nuotr.

Šeštadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi savo arenoje 2:5 pralaimėjo prieš Berno „SC Bern“. Lietuvis žaidė 17 min. 31 sek., 5 kartus smūgiavo į vartus ir laimėjo abu ritulio išmetimus, dėl kurių kovojo.

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Danieliaus Čečekovo atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ ekipa namuose 2:4 turėjo pripažinti „EHC Kloten“ pranašumą. Lietuvis rungtynėms buvo registruotas, bet ant ledo nepasirodė.

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„Servette“ (32 tšk.) užima 4-ą poziciją, o „Fribourg-Gotteron“ (28) – 7-ą tarp 14-os klubų.

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Slovakijos pajėgiausioje lygoje Prešovo „HC Prešov“ su Nerijumi Ališausku pasiekė retą pergalę – svečiuose po pratęsimo 4:3 nugalėjo Trenčino „HK Duklą“. Lietuvis žaidė 23 min. 27 sek., atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 1 varžovų smūgį.

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„HC Prešov“ (9 tšk.) nepakilo iš paskutinės – 12-os – vietos.

Stipriausioje Norvegijos lygoje Daniilo Kovalenko atstovaujama Stavangerio „Oilers“ komanda varžovų arenoje 4:0 įveikė Ringerikės „Panthers“. Lietuvis žaidė 17 min. 39 sek. ir 2 kartus smūgiavo į vartus.

„Oilers“ (25 tšk.) užima 5-ą vietą tarp 9 ekipų.

Baltijos lygoje Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) su Luku Žukausku net 10:0 sutriuškino be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus žaidusią „Rigas HS/Dinaburgą“ (Latvija). L. Žukauskas atliko rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus atakavo vartus.

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„Capitals“ (24 tšk.) pirmauja lygoje, o „Rigas HS/Dinaburga“ (8 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 9 komandų.

Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda, kuriai dėl traumos nepadėjo Marijus Dumčius, namuose 7:2 sutriuškino „HC Meran/o Pircher“ (Italija) klubą.

„KHL Sisak“ (20 tšk.) žengia 7-a tarp 13 ekipų.

Aukščiausioje Nyderlandų lygoje „Sweetlake Panters Zoetermeer“ su Dominyku Bisturiu svečiuose 6:9 neatsilaikė prieš „OG Capitals Leuwarden“. Lietuvis nepasižymėjo.

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Oto Urvelio atstovaujama Tilburgo „Trappers“ dublerių komanda varžovų arenoje 1:3 pralaimėjo prieš „Red Eagles 's-Hertogenbosch“. Lietuvis gavo 2 baudos min.

„Trappers“ dubleriai (13 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Sweetlake Panters Zoetermeer“ (12) – 6-ą tarp 13 klubų.

Belgijos taurės turnyre „Beaufort Knights“ su Artemijumi Frizeliu svečiuose 7:4 įveikė „Haskey Hasselt“. Lietuvis įmušė 2 įvarčius.

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„Beaufort Knights“ (9 tšk.) pakilo į 5-ą poziciją tarp 10 ekipų.

Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ komanda 4:1 išsivežė pergalę iš „Tromso“ arenos. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir 4 kartus smūgiavo į vartus.

„Comet“ (38 tšk.) lyderiauja 8 komandų pirmenybėse.

Švedijos trečioje lygoje „Kiruna IF“, kurios garbę gina Arturas Seniutas, svečiuose po pratęsimo 5:4 įveikė „Surahammars IF“. Lietuvis puolime sužaidė geriausias sezono rungtynes – pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą.

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„Kiruna IF“ (19 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 8-ą vietą tarp 19 komandų.

Ketvirtoje pagal pajėgumą JAV lygoje (SPHL) „Pee Dee IceCats“ su Eimantu Noreika išvykoje 2:4 pralaimėjo prieš „Quad City Storm“. Lietuvis pelnė įvartį, 2 kartus atakavo vartus ir gavo 4 baudos min.

„Pee Dee IceCats“ (7 tšk.) užima 9-ą vietą tarp 12 ekipų.

Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) Mato Janulio atstovaujama „Cedar Rapids RoughRiders“ komanda svečiuose 5:2 pranoko „Muskegon Lumberjacks“ klubą. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus.

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„Fargo Force“ be Dovydo Juknos namie 3:6 neatsilaikė prieš „Sioux City Musketeers“ ekipą.

„Cedar Rapids RoughRiders“ (26 tšk.) lyderiauja Rytų konferencijoje, o „Fargo „Force“ (24) – Vakarų. Abiejose konferencijose žaidžia po 8 komandas.

Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ su Dariumi Adakausku namuose po baudinių serijos 4:5 nusileido „Orebro HK“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Rogle BK“ (33 tšk.) Pietų konferencijoje žengia 5-a tarp 12-os ekipų.

Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje Tado Šližio atstovaujama Ženevos „Futur Hockey“ komanda išvykoje 4:1 įveikė „HC Lugano“. Lietuvis gavo 2 baudos min.

„Futur Hockey“ (22 tšk.) pakilo į 11-ą poziciją tarp 13 klubų.

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