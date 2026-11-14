Elektrėnų „Energija“ trečiąkart iš eilės nusileido Liepojos klubui

Įvarčius „Energijai“ pelnė: Egidijus Binkulis (25:04, Ivanas Shamardinas, Nazaras Ruzhnikovas), Aivaras Bendžius (33:22, Tadas Kumeliauskas), Kipras Grabliauskas (34:31, Dominykas Škadauskas, Laurynas Miliūnas).
Aikštelės šeimininkai antrojo kėlinio pradžioje pirmavo 3:0, tačiau Lietuvos klubas įvarčiais dviejose daugumose sušvelnino skirtumą iki 4:2. Vėliau komandos apsikeitė įvarčiais ir skirtumas nebepasikeitė.
Trečiajame kėlinyje dominavo Liepojos klubas, tačiau daugiau įvarčių pelnyta nebuvo.
Liepojos klube Šarūnas Baltrūnas blokavo 2 varžovų smūgius ir gavo 2 baudos min., Ignas Kaupaitis 3 kartus atakavo vartus bei laimėjo 3 iš 6 ritulio išmetimų, o Simonas Valivonis nežaidė.
Šeimininkai į varžovų vartų plotą metė 38 kartus, „Energija“ atsakė 16 metimų.
Sekmadienį, 13 val., Liepojoje komandos susitiks dar kartą.
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