„Jokie pinigai manęs neįtikintų“: Pimblettas įvardijo du kovotojus, su kuriais nesikautų

Šiuo atveju kalbama apie George'ą Stainesą ir Luke'ą Riley, su kuriais P. Pimblettas kasdien treniruojasi. Pastarasis pabrėžė, kad net ir galimybė kovoti dėl UFC čempiono diržo nepakeistų jo sprendimo.
„Niekas mūsų salėje niekada nekovotų su kitu tos pačios komandos nariu. Mano svajonių scenarijus būtų laimėti UFC lengvojo svorio kategorijos diržą, kelis kartus jį apginti, o tada George'as prasimuštų į viršūnę. Aš galėčiau atsisakyti titulo ir pereiti į pusvidutinio svorio kategoriją. Tai būtų idealu, nes niekada su juo nekovočiau“, – sakė P. Pimblettas.
Britas atskleidė, kad su G. Stainesu salėje sparinguojasi du kartus per savaitę, o kartu praleidžia beveik kiekvieną dieną. Su L. Riley jis treniruojasi jau septynerius ar aštuonerius metus.
„Mintis, kad turėčiau su jais kovoti, man tiesiog nepriimtina. Negalėtumėte pasiūlyti jokios pinigų sumos, kuri priverstų mane tai padaryti. Net negaliu apie tai galvoti. Didelėse komandose du kovotojai treniruojasi po vienu stogu, turi tuos pačius trenerius, o paskui turi kautis tarpusavyje. Man tai nesuvokiama“, – kalbėjo P. Pimblettas.
Panašios pozicijos laikosi ir kitas garsus britų kovotojas Tomas Aspinallas. Prieš kovą su Cirylu Gane'u jis buvo užsiminęs, kad prireikus galėtų atsisakyti UFC sunkiasvorių čempiono titulo, kad išvengtų susitikimo su komandos draugu Ante Delija.
T. Aspinallas pripažino, kad jeigu dar nebūtų tapęs čempionu, galbūt tektų kovoti su A. Delija, nes tai būtų jo svajonės dalis, tačiau jau pasiekęs svarbiausią karjeros tikslą britas nenorėtų stoti prieš savo komandos draugą.
„Jis yra mano žmogus. Aš jau laimėjau titulą, tai padariau, todėl verčiau pats atsisakyčiau diržo ir leisčiau jam turėti savo progą“, – tuomet sakė T. Aspinallas.
Vis dėlto UFC istorijoje netrūko atvejų, kai buvę treniruočių partneriai tapo varžovais. Vienas garsiausių pavyzdžių – Jono Joneso ir Rashado Evanso konfliktas. Abu kovotojai treniravosi toje pačioje salėje, tačiau galiausiai susitiko dėl UFC pussunkio svorio kategorijos čempiono titulo. J. Jonesas laimėjo kovą vienbalsiu teisėjų sprendimu. Prieš dvikovą tarp jų kilo rimtas konfliktas, o R. Evansas net paliko bendrą treniruočių salę. Tiesa, po daugelio metų kovotojai vėl susitaikė.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.