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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jamesas pripažįsta dar nepasiekęs geriausios sportinės formos

2026-11-16 19:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 19:52
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Filadelfijos „76ers“ žvaigždė LeBronas Jamesas pripažįsta, kad vis dar ieško savo žaidimo ritmo ir nėra pasiekęs optimalios fizinės formos.

Jamesas | Scanpix nuotr.

Filadelfijos „76ers“ žvaigždė LeBronas Jamesas pripažįsta, kad vis dar ieško savo žaidimo ritmo ir nėra pasiekęs optimalios fizinės formos.

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ESPN žurnalisto Dave’o McMenamino duomenimis, 41-erių krepšininkas paprašė komandos trenerių kantrybės, nes tikisi iki gruodžio pagerinti fizinį pasirengimą ir įgauti geresnį žaidimo ritmą.

„76ers“ klubui artimas šaltinis ESPN atskleidė, kad L. Jamesas pats supranta, jog jam dar reikia laiko įsibėgėti.

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Legendinis puolėjas šį sezoną vidutiniškai pelno po 15,1 taško, atkovoja 7,2 kamuolio ir atlieka 6,9 rezultatyvaus perdavimo.

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L. Jamesas pataiko 44,3 proc. metimų iš žaidimo, tačiau jo tritaškių taiklumas siekia vos 22,5 proc. Baudų metimus veteranas realizuoja 71,7 proc. tikslumu.

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Tai gerokai kuklesni rodikliai nei praėjusį sezoną, kai amerikietis vidutiniškai rinko po 20,9 taško.

Nepaisant sunkumų, L. Jamesas ir toliau svariai prisideda prie komandos pergalių. Sekmadienį Filadelfijos klubas 131:124 įveikė Indianos „Pacers“, o veteranas pelnė 15 taškų, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 7 kamuolius.

Šiame susitikime L. Jamesas taip pat aplenkė Jasoną Kiddą ir pakilo į trečiąją vietą NBA istorijoje pagal rezultatyvius perdavimus.

Filadelfijos klubas atsargiai reguliuoja veterano krūvį. Šį sezoną L. Jamesas dar nežaidė abejose dvejas dienas iš eilės vykstančiose rungtynėse.

24-ąjį sezoną NBA lygoje žaidžiantis amerikietis su „76ers“ per pirmąsias 14 rungtynių iškovojo 11 pergalių ir patyrė 3 pralaimėjimus.

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