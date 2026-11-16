Gavelas: Edwardsas taškus gali rinkti itin greitai

Prieš rungtynes Kaune varžovų vyriausiasis treneris Antonas Gavelas išskyrė žalgiriečių fiziškumą.
„Žalgiris“ iki šiol žaidė labai gerai, labai fiziškai. Turime būti tam pasirengę, ypač turint omenyje Joną Valančiūną. Jie turi žaidėją, kuris po krepšiu išnaudojo savo stipriąsias puses.
Apie Carseną Edwardsą daug kalbėti Miunchene nereikia. Visi žino, kaip greitai jis gali rinkti taškus. Tai bus didžiulis iššūkis“, – kalbėjo specialistas.
Kol kas vokiečių klubas stringa ir Eurolygoje yra iškovojęs 3 pergales bei patyrės 8 pralaimėjimus.
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