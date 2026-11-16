Po 11 metų pertraukos į profesionalų futbolą grįžęs Ronaldinho aikštėje praleido 45 minutes

46-erių metų Brazilijos futbolo legenda birželį pranešė, jog pasirašė kontraktą su „Serie C“ lygoje rungtyniaujančiu „Ravenna“ klubu. Pastarasis tai padarė praėjus 11 metų po to, kai baigė savo įspūdingą karjerą atstovaudamas „Fluminense“ ekipai.
Vasarą klubą susiradęs Ronaldinho po penkių mėnesių pradėjo „Ravenna“ rungtynes su „Forli“ startinėje komandos sudėtyje.
Ronaldinho anksčiau karjerą baigė savo sąskaitoje turėdamas 299 pelnytus įvarčius, tačiau 300-ojo teks palaukti. Nors brazilas pademonstravo susitikime gražių techninių elementų ir prisidėjo prie pirmojo „Ravenna" komandos įvarčio, tačiau pačiam pasižymėti nepavyko.
Ronaldinho pasibaigus pirmajam kėliniui padėkojo sirgaliams, o komandoms sugrįžus į aikštę antrajam kėliniui jį rungtynėse pakeitė Matteo Maggio.
„Viskas prabėgo pernelyg greitai, futbolas toks man visada ir buvo. Ar tai buvo mano paskutinis kartas? Nežinau. Jei prezidentas ir toliau mane kvies, sugrįšiu. Tai visada yra malonu. Sakiau prezidentui, kad jei manęs prireiks, būsiu čia.
Buvo nuostabu čia būti, žaisti, patirti tą pasiruošimo jaudulį. Futbolas visada buvo pats nuostabiausias dalykas mano gyvenime“, – kalbėjo brazilas, kuris taip pat tapo klubo akcininku.
😍 RONALDINHO HAS COME OUT OF RETIREMENT AND IS BACK ON THE PITCH! https://t.co/vpIsZxjEtY— GOAL24 (@GOAL24Main) November 15, 2026
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