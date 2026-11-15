Anglija įveikė Ispaniją ir nutraukė varžovų 43 nepralaimėtų rungtynių seriją

Sekmadienį užbaigdami UEFA Tautų lygos grupės etapą Anglijos atstovai išvykoje 3:2 nugalėjo Ispanijos rinktinę. Šia pergale anglai nutraukė net 43 iš eilės varžovų nepralaimėtų rungtynių seriją.
Ši seriją tęsėsi daugiau nei du su puse metų. Ji prasidėjo 2024 metų kovą po lygiųjų su Brazilija. Per šį laiką ispanai laimėjo Europos bei pasaulio čempionų titulus.
Nors abi rinktinės jau anksčiau buvo užsitikrinusios vietą kitame etape, anglai ryžtingai pradėjo dvikovą. Nors pirmos dvi progos buvo išvaistytos, Harry Kane`as paskutinę kėlinio minutę realizavo baudinį ir išvedė svečius į priekį.
Po pertraukos per keturias minutes krito dar du įvarčiai į ispanų vartus. Juos pelnė „Arsenal“ duetas Ezri Konsa bei Benas White`as.
Ispanų viltis išsigelbėti atgaivino 63-ąją minutę raudoną kortelę gavęs Elliotas Andersonas, kuris taip pat suteikė galimybę varžovams realizuoti baudinį. Ja pasinaudojo Mikelis Oyarzabalis.
Dar daugiau intrigos įnešė po keitimo į aikštę žengęs Nico Williamsas. Jis vos po trijų minučių dar labiau sušvelnino oponentų persvarą.
Nedaug trūko, jog ispanams būtų pavykę išplėšti lygiąsias, bet savo komandą išgelbėjo Jamesas Traffordas.
Abi komandos grupės etapą baigė su 15 taškų, o pirmąją vietą grupėje iškovojo Anglija.
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