Belgija įveikė Italiją ir iškovojo vietą UEFA Tautų lygos atkrintamosiose varžybose

Dvikovoje dėl tiesioginio kelialapio į atkrintamąsias varžybas Belgija 4:1 sutriuškino Italiją. Pastarajai komandai norint grupėje likti antroje vietoje būtų užtekę lygiųjų.
Rungtynių pradžia tokio dvikovos scenarijaus nežadėjo. Būtent Italija pirmoji įsiveržė į priekį jau 11-ąją minutę po Francisco Pio Esposito įvarčio.
Visgi, vėliau iniciatyvos ėmėsi belgų gynėjai. Maximas De Cuyperas rezultatą išlygino, o po septynių minučių įvartį pelnė ir Nathanas Ngoy`us.
Negana to, 11 minučių atkarpą trečiuoju belgų įvarčiu uždarė Jeremy Doku. Po pertraukos įvartį pridėjo ir Diego Moreira.
Dvikovos pabaigoje F. Esposito turėjo puikią progą dubliui, bet jam nepavyko realizuoti 11 m. baudinio Su 12 taškų Belgija grupėje liko antra, o Italija su 10 taškų liko už jų nugaros.
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