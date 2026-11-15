Thomasas atvyko į Vilnių, debiutuoti pasirengęs trečiadienį

191 cm ūgio gynėjas į Vilnių atvyko iš Ispanijos, kur šį sezoną atstovavo Malagos „Unicaja“ ekipai. FIBA Čempionų lygoje amerikietis per dvejas rungtynes vidutiniškai pelnė po 11,5 taško, atkovojo po 2 kamuolius ir atliko po 1 rezultatyvų perdavimą, o tritaškius metė net 70 proc. taiklumu (7/10).
Ryškiausią šio sezono pasirodymą gynėjas surengė lapkričio 3 dieną, kai rungtynėse su Emilijos Redžo „UnaHotels“ per 19 minučių pelnė 20 taškų ir pataikė 6 tritaškius iš 9.
Į Lietuvos sostinę atvykęs amerikietis neslėpė džiaugsmo pradėdamas naują karjeros etapą ir teigė nekantraujantis žengti į aikštelę vilkėdamas juodai baltai raudonus marškinėlius.
„Skrydis praėjo sklandžiai, viskas gerai. Girdėjau, kad tai puikus miestas, turintis puikius restoranus, gerą maistą, žmones, kavos kultūrą. Labai džiaugiuosi, o mes su žmona nekantraujame pasinerti į kultūrą Lietuvoje“, – Vilniaus oro uoste sakė M.Thomasas.
Per savo karjerą M.Thomasas yra rungtyniavęs trijose NBA komandose, o Eurolygoje gynė Atėnų „Panathinaikos“ ir Berlyno ALBA garbę. 2019 metais su „Valencia“ ekipa jis triumfavo Europos taurės turnyre.
Išskirtiniu pataikymu iš toli garsėjantis amerikietis tikisi savo patirtimi ir snaiperio savybėmis prisidėti prie sostinės klubo tikslų.
„Jaučiuosi gerai, esu pasiruošęs ir fiziškai, ir emociškai. Žinoma, turiu su visais susipažinti, susibendrauti su savo komandos draugais ir trenerių štabu kiek įmanoma greičiau. Reikės pažinti ir trenerių sistemas, bet bendrai – jaučiuosi gerai, esu formoje, todėl esu pasirengęs žaisti“, – akcentavo M.Thomasas.
Jis tikina, kad visos karjeros metu sugebėdavo prisitaikyti prie įvairių trenerių ir jų žaidimo stilių, todėl tikisi, kad „Rytas“ netaps išimtimi.
„Jaučiu, kad šiame karjeros etape vis dar žaidžiu aukščiausiame lygyje. Žinau, kad būtent tai ir galėsiu pridėti šiai komandai. Taip pat, esu patyręs krepšininkas – rungtyniavau daug skirtingų komandų, kurios buvo skirtingose lygose, šalyse. Visada sugebėdavau prisitaikyti prie įvairių žaidimo stilių ir trenerių. Džiaugiuosi, nes „Rytui“ galėsiu pasiūlyti savo lyderio savybes ir patirtį, o svarbiausias dalykas bus laimėti – būtent dėl to čia ir esu.
Primename, kad M.Thomasas prie „Ryto“ prisijungė pasirašęs sutartį iki 2026–2027 m. sezono pabaigos.
Artimiausias vilniečių iššūkis – trečiadienį Kėdainiuose vyksianti Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, akistata su „Nevėžiu-Paskolų klubu“. Būtent šiose rungtynėse M.Thomasas turėtų debiutuoti „Ryto“ gretose.
Šis susitikimas sostinės ekipai bus svarbus ir turnyrinės lentelės požiūriu – po jo galutinai paaiškės pirmojo LKL, kurią remia „Betsson“, rato komandų išsidėstymas bei Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) ketvirtfinalio poros.
Vilniuje M.Thomasą „Ryto“ sirgaliai galės išvysti lapkričio 22 d. rungtynėse su Utenos „Juventus“.
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