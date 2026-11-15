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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Pacevičius įžvelgė „Ryto“ pažangą ir įvertino Marčiulionio atkarpą

2026-11-15 22:45 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-15 22:45
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Vilniaus „Rytas“ (6/3) grįžo į pergalių kelią Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“.

N.Pacevičius apžvelgė pergalę prieš jonaviškius (BNS nuotr.)

Vilniaus „Rytas“ (6/3) grįžo į pergalių kelią Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“.

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Nedo Pacevičiaus auklėtiniai namie užtikrintai 96:79 nugalėjo Jonavos „Hipocredit“ (3/7).

Tai savotiškai simbolizuoja komandos progresą – prieš dešimt dienų tie patys varžovai išvykoje buvo palaužti 91:87.

Po rungtynių N.Pacevičius pripažino pamatęs žingsnį į priekį, bet neskubėjo liaupsinti 33 naudingumo balus surinkusio Augusto Marčiulionio.

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„Manau, kad šiandien turėjome reikalų su savo rotacija, žaidėme nestandartiniais penketais, kuriuos retai pavyksta išbandyti net ir treniruočių metu. Stengiamės, kiek įmanoma, labiau rotuoti žaidėjus, bet žaidėme prieš tikrai gerą komandą.

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Matėme tuos dalykus, kurie mus stabdė Jonavoje. Kažkiek juos pavyko ištaisyti, kažkiek – nelabai. Visumoje, šiandien buvome labiau nuoseklūs sekdami savo planą ir reaguodami rungtynių metu“, – teigė strategas.

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– Susikeitimus gynyboje taikėte ir su Artūru Gudaičiu, kiek esate patenkintas to veikimu?

– Žiūrint plika akimi, kažkur galėtų būti geriau, bet tu visada sveri tuos skaičius, lygini. Visą laiką įsivertini, ką atiduodi varžovui su ta gynyba. Šiandien nebuvo blogai. Aišku, momentais norisi geriau, bet, kaip visada, visko neatimsi.

– Pirmoje mačo pusėje atidavėte varžovams net 22 baudų metimus. Kas nepavyko?

– Kalbant detaliai, nebuvome vertikalūs, kalbant apie savo didelius. Kai kurios pražangos buvo keistos.

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– A.Marčiulionis rinko karjeros skaičius. Kaip vertinate šį pasirodymą?

– Vertinu gerai. Norisi, kad jis ir toliau taip laikytų komandą, tiek pats užbaigdamas atakas, tiek įtraukdamas kitus. Kalbame su juo. Iš visų visada norisi geriau, bet visi mato, kad jis žaidžia gerą atkarpą, jaučiasi gerai ir yra labai svarbi mūsų komandos dalis.

– Atrodo, kad „Rytas“ mėgaujasi krepšiniu. Kiek jums patinka tas vaizdas, kurį matote?

– Ta emocija visada bus gera, jei padarysi gerą „stopą“. Tada ir puolime rankos bus laisvesnės, o gerai suvaikščiojus kamuolius pasiruoši metimą ir įmesi, emocija bus gera. Mes visada kalbame, kas yra geras metimas, kas – blogas. Visada suprasiu žaidėjus, jei kažkurioje situacijoje pramesime kažkokį metimą, bet kamuolys nueis logiškai ir atakuosime tuos žmones, kuriuos norime, visada džiaugsiuosi už žaidėjus. Reiškia, kad jie gerai seka, ko mes prašome.

Šiuo metu reikia, kad aikštelėje darytume teisingus dalykus, o emocijos ateina iš to, kad žaidi namie, gerbėjai užveda ir taip toliau. Mes norime būti priklausomi nuo savęs ir padaryti tuos dalykus, kuriuos norime ir galime kontroliuoti.

 

 

 

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