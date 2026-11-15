Petrauskas po pralaimėjimo „Žalgiriui“ įžvelgė pozityvių dalykų

Uostamiesčio ekipa tik po atkaklios kovos išvykoje nusileido Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, lyderiui Kauno „Žalgiriui“ (10/0) – 82:87.
Po rungtynių „Neptūno“ vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas apžvelgė tiek savo auklėtinių pasirodymą, tiek užkulisinius klubo reikalus sklandant gandams apie pokyčius sudėtyje ir trenerių štabe.
„Sveikiname „Žalgirį“ su pergale. Gaila paleisto šanso, o šansas buvo. Krenta į akis ketvirtame kėlinyje užstrigęs taikiklis, susikūrėme, bet nepataikėme. Ulanovas du kartus pataikė svarbius metimus, dėl to jie laimėjo. Yra už ko užsikabinti šiose rungtynėse, tiek gynyboje, tiek puolime, tad bandysime labiau per optimistinę prizmę paimti“, – teigė strategas.
– Kas šiandien tenkino komandos žaidime?
– Kamuolio judėjimas. Prieš „Žalgirio“ „switch-all“ gynybą nėra lengva žaisti nuo viršaus, radome būdų, kažkokių laisvumo apraiškų, įlįsti, atmesti, sukurti vienas kitam, to komandiškumo ir taip toliau.
Gynyboje šiandien, ypač antroje pusėje, laikėmės taisyklių. Supranti, kad net ir žaidžiant viską pagal taisykles, nereiškia, kad varžovas neįmes. Sabenas Lee daug įmetė individualiu meistriškumu, net ne iš kažkokio derinio, pasiima „vienas prieš vieną“, tikrai labai geras žaidėjas. Statėme skirtingus gynėjus, „Žalgiris“ tada sužaidžia tą „ghost“ užtvarą ir išsikeičia tą, kurį nori atakuoti. Tai yra aukšto lygio žaidėjas, nelabai ką ir galėjome pastatyti prieš jį.
– Mindaugas Girdžiūnas išgyvena antrą jaunystę?
– Mindaugas svarbus buvo pernai, svarbus ir šiemet. Kapitonas, balsas ir patirtis mūsų. Tikrai žaidžia gerai, tiksliai, pataiko, meta drąsiai, ko mums iš jo ir reikia. Pralaimėjome rungtynes, tad nesinorėtų labai girti už individualius pasirodymus. Yra teigiamų dalykų žiūrint į pačią komandinę struktūrą.
– Kaip sekasi vidurio puolėjo paieškos?
– Dar neturime.
– Jums, kaip treneriui, yra poreikis labai greitai jį turėti ar geriau palaukti ir pasiimti geresnį?
– Čia eina vienas šalia kito. Geras pasakymas, kada reikia? Vakar. Vakar jau reikėjo. Šiuo metu imti tam, kad imti, nebūtų logiška. Nėra ta mūsų kartelė labai užkelta, kad įsivaizduojame tą žaidėją kaip pagrindinį „game-changerį“, bet šiuo metu mums trūksta. Marčiui yra didelė apkrova prie mūsų tos gynybos, tiek daug „pikenrolų“, Einaras žaidžia ne savo pozicijoje. Faktas, kad jis mums reikalingas kaip oras.
– Turbūt neįmanoma negirdėti visų klubą supančių gandų. Kaip jums sekasi nuo jų atsiriboti?
– Ką aš žinau, ar sekasi, dirbu. Kai būna geresnė ar blogesnė sezono atkarpa, tu nepradedi kažkaip keisti požiūrio į darbą, stengiesi atiduoti šimtą procentų. Tai ir darau kiekvienoje treniruotėje ir rungtynėse.
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