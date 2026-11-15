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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Masiulis po „Žalgirio“ pergalės prieš „Neptūną“: abi komandos nusipelnė pergalės

2026-11-15 20:14 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-15 20:14
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Kauno „Žalgiris“ (10/0) pratęsė pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“.

T.Masiulis apžvelgė rungtynes prieš „Neptūną“ („Euroleague Basketball via Getty Image“)

Kauno „Žalgiris“ (10/0) pratęsė pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“.

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Tomo Masiulio auklėtiniai namie 87:82 palaužė Klaipėdos „Neptūną“ (5/5).

Po rungtynių specialistas apžvelgė ne tik komandos pasirodymą, bet ir klubo sprendimą paskolinti 19-metį Dominyką Grunkį Londono „Lions“.

„Sudėtingos rungtynės. Manau, kad abi komandos galėjo laimėti. Gale buvo kažkiek ramesni, bet, aišku, ir sėkmės turėjome. Džiaugiamės pergale, sveikinimai gerbėjams ir žaidėjams, judame toliau“, – teigė strategas.

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– Banguotos rungtynės, kodėl komandai nepavyko išlaikyti stabilumo?

– Pradėjome šiek tiek atsipalaidavę. Suprantu ir žaidėjus, vieni žaidžia, kiti – nežaidžia, nėra lengva pagauti žaidybinį ritmą. Kai žaidėme fiziškai ir susikoncentravę, žaidėme geriau. Trečiame kėlinyje turėjome persvarą, bet per lengvai ją atidavėme, o kai lygus rezultatas, tada jau yra žymiai sunkiau žaisti. Smagu, kad iškovojome pergalę.

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– Lemiamus metimus sumetėte dėl individualaus meistriškumo, ar tai lėmė ir taktiniai dalykai?

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– Taktiniu nebuvo Ulanovo tritaškis. Kaip ir minėjau, per paskutines dvi minutes bet kuri komanda galėjo pakreipti rungtynių baigtį savo pusėn. Abi nusipelnė pergalės.

– Sabenas Lee sužaidė geriausią sezono mačą, kokį įspūdį paliko jo pasirodymas?

– Jis jau pradeda įsivažiuoti, nes praleido visą pasiruošimą sezonui. Naujas treneris, nauja komanda, nauja sistema, jam viskas yra nauja. Po truputį bando suprasti, mes bandome išnaudoti jo stipriąsias puses. Juda į priekį, gali daug gerų dalykų daryti komandai. Jam reikėjo tokių rungtynių. Šiandien neturėjome dviejų įžaidėjų ir jis turėjo būti vedantis žmogus.

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– Klubas paskelbė, kad skolina D.Grunkį „Lions“. Jis sezonui ruošėsi su jūsų komanda, kaip toks persikėlimas atrodo jūsų akimis?

– Londonui reikėjo, klubo sprendimas buvo. Devyniolikos metų jau turi žaisti su vyrais, o NKL irgi įrodinėjo, kad jau yra išaugęs tuos marškinėlius. Kuo anksčiau pradės, kuo anksčiau su tuo kontaktu žais... Geras vaikas, gerai dirba, viską turi. Smagu už jį ir tik didžiausios sėkmės. Manau, jam Londone bus gera vieta.

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