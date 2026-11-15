Prancūzai įveikė Turkiją ir laimėjo UEFA Tautų lygos pirmąją grupę

Paskutinėse rungtynėse prancūzai 2:1 nugalėjo turnyrą be taškų užbaigusią Turkijos rinktinę.
Šiose rungtynėse pirmasis kėlinys įvarčių neatnešė, o iškart po pertraukos Emirhanas Topcu nukreipė kamuolį į savo vartus. Netrukus tiksliu smūgiu atsakė Arda Guleras, bet „Real“ atstovo įvartis nebuvo įskaitytas dėl nuošalės.
80-ąją minutę prancūzų pranašumą didino Eli Junioras Kroupi. 20-mečiui tai buvo pirmasis įvartis atstovaujant Prancūzijos vyrų rinktinei.
Prieš pat pagrindinio laiko pabaigą Abdulkerimas Bardakci sugrąžino viltį svečiams išsigelbėti. Visgi, jiems surengti pavojingos atakos per likusį laiką nebepavyko.
Prancūzijos rinktinė (13 taškų) laimėjo savo grupę ir pratęs kovas atkrintamosiose varžybose.
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