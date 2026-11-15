„Bosna“ prieš „Lietkabelio“ vizitą Adrijos lygoje įveikė Belgrado klubą

Europos taurės klubas namie 85:77 (24:15, 17:21, 24:19, 20:22) įveikė Belgrado „Mega“ (2/5).
„Bosna“ diktavo rungtynių eigą, ketvirto kėlinio viduryje pirmavo 83:64 ir kiek atsitiesti varžovams leido tik pačioje mačo pabaigoje.
21 tašką Sarajevo klubui surinko Shawnas Pipesas (5/5 tritaškių), 16 – Reggie Perry (7/8 dvitaškių, 12 atk. kam.), po 10 – Edinas Atičius (2/8 metimų, 5 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Ryanas Hawkinsas (2/8 tritaškių).
Svečiams 15 taškų sumetė 20-metis Aleksandaras Vojinovičius (2/6 tritaškių), po 11 – 20-metis šveicaras Lucasas Maniema (9 atk. kam.) ir 20-metis Ognjenas Nikoličius, 9 – 19-metis Pavle Bačko.
„Bosna“ trečiadienį savo arenoje priims Panevėžio „Lietkabelį“.
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