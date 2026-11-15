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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Jorge Jesusas po pralaimėjimo Danijai ironiškai atsakė, ar pasiilgo Ronaldo

2026-11-15 16:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-15 16:19
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Portugalijos rinktinės vyriausiasis treneris Jorge Jesusas spaudos konferencijoje sulaukė klausimo, ar jam trūksta Cristiano Ronaldo, tačiau atsakė ironiškai.

Jorge Jesusas | EPA nuotr.

Portugalijos rinktinės vyriausiasis treneris Jorge Jesusas spaudos konferencijoje sulaukė klausimo, ar jam trūksta Cristiano Ronaldo, tačiau atsakė ironiškai.

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Strategas teigė, kad buvęs komandos kapitonas jau priėmė sprendimą baigti karjerą nacionalinėje rinktinėje, todėl portugalams reikia judėti pirmyn.

„Ar man trūksta Ronaldo? Jis jau čia nebėra. Ko turėčiau jo ilgėtis? Galbūt tik dėl to, kad palaikytų man kompaniją. Jis nebežaidžia, jo čia nėra ir jis jau pats nusprendė dėl savo ateities“, – po rungtynių kalbėjo J. Jesusas.

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Šis klausimas treneriui buvo užduotas po skaudaus Portugalijos pralaimėjimo 1:4 Danijai UEFA Tautų lygos rungtynėse. Tai buvo pirmoji portugalų nesėkmė vadovaujant J. Jesusui, o rungtynės vyko jau po to, kai C. Ronaldo paskelbė apie pasitraukimą iš nacionalinės rinktinės.

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Susitikimo metu dalis sirgalių tribūnose pradėjo skanduoti C. Ronaldo vardą, kai Portugalija praleido ketvirtąjį įvartį. J. Jesusas pripažino, kad žmonėms natūralu ilgėtis tokio futbolininko, tačiau pabrėžė, jog jo sprendimo pakeisti neįmanoma.

C. Ronaldo Portugalijos rinktinei atstovavo 23 metus ir per šį laikotarpį tapo rezultatyviausiu nacionalinės komandos futbolininku. Puolėjas su rinktine laimėjo 2016 metų Europos čempionatą ir 2019 metų Tautų lygą. Apie karjeros rinktinėje pabaigą jis paskelbė lapkričio 5 dieną.

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