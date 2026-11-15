LKL: „Žalgiris“ – „Neptūnas“ (GYVAI)

Kauno „Žalgiris“ (9/0) namie priima Klaipėdos „Neptūną“ (5/4).
Šį sezoną šie klubai kartą jau išbandė jėgas – „Švyturio“ arenoje „Žalgiris“ dominavo 93:69.
Vis dėlto dvigubą Eurolygos savaitę pasitinkantis „Žalgiris“ taupys jėgas – rungtynėms neregistruoti Jonas Valančiūnas, Arnas Butkevičius, Keenanas Evansas, Marius Grigonis ir Nigelas Williamsas-Gossas, dvyliktąją vietą sudėtyje užims dublerių lyderis Majus Bulanovas.
„Žalgirio“ pergalių serija vietiniame fronte siekia jau 44.
Tuo tarpu nesėkmių seriją Europos taurėje nutraukęs „Neptūnas“ siekia gaudyti geresnę bangą ir pirmą kartą šį sezoną laimėti tris mačus paeiliui.
Rungtynės „Žalgirio“ arenoje startuos 16.50 val.
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