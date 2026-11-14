Ronaldo pagerbusi Portugalija Tautų lygoje patyrė triuškinamą nesėkmę prieš Daniją

Portugalijos rinktinės futbolininkai ir juos lydėję vaikai į aikštę prieš rungtynes žengė vilkėdami 7-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius. Tokiu būdu buvo atiduota pagarba neseniai apie karjeros pabaigą nacionalinėje komandoje paskelbusiam Cristiano Ronaldo.
All Portugal players, including the mascots, came out wearing Cristiano Ronaldo’s No. 7 jersey ahead of their game vs. Denmark 👀 https://t.co/iJGQVS86GyREKLAMAREKLAMA— ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2026
𝗔 𝗕𝗘𝗔𝗨𝗧𝗜𝗙𝗨𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗘 🥹❤️ Everyone wearing that iconic number 7️⃣, in honour of Cristiano Ronaldo 🫶👏 https://t.co/WRuKhYKkr8REKLAMA— 433 (@433) November 14, 2026
Pierre‘as-Emile Hojbjergas pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė Danijos rinktinę į priekį 1:0.
Rasmusas Hojlundas smūgiu pirmuoju lietimu uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino svečių pranašumą 2:0. Pastarasis netrukus antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo jau 3:0.
Joachimas Andersenas standartinės situacijos metu smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 4:0.
Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Bernardo Silva rungtynių pabaigoje pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:4.
Portugalija po 5 rungtynių turi surinkusi 12 taškų ir toliau rikiuojasi šios grupės turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu Danija su 9 taškais alsuoja į nugarą ir žengia antra.
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