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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Ronaldo pagerbusi Portugalija Tautų lygoje patyrė triuškinamą nesėkmę prieš Daniją

2026-11-14 23:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 23:40
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Portugalijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono ketvirtos grupės rungtynėse namuose 1:4 nusileido Danijos futbolininkams ir patyrė pirmąjį pralaimėjimą.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Portugalijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono ketvirtos grupės rungtynėse namuose 1:4 nusileido Danijos futbolininkams ir patyrė pirmąjį pralaimėjimą.

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Portugalijos rinktinės futbolininkai ir juos lydėję vaikai į aikštę prieš rungtynes žengė vilkėdami 7-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius. Tokiu būdu buvo atiduota pagarba neseniai apie karjeros pabaigą nacionalinėje komandoje paskelbusiam Cristiano Ronaldo.

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Pierre‘as-Emile Hojbjergas pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė Danijos rinktinę į priekį 1:0.

Rasmusas Hojlundas smūgiu pirmuoju lietimu uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino svečių pranašumą 2:0. Pastarasis netrukus antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo jau 3:0.

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Joachimas Andersenas standartinės situacijos metu smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 4:0.  

Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Bernardo Silva rungtynių pabaigoje pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:4.

Portugalija po 5 rungtynių turi surinkusi 12 taškų ir toliau rikiuojasi šios grupės turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu Danija su 9 taškais alsuoja į nugarą ir žengia antra.

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