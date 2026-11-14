Romario po Brazilijos rinktinės pralaimėjimo Japonijai paragino atleisti Ancelotti

Buvusio puolėjo kantrybė trūko po to, kai brazilai draugiškose rungtynėse Singapūre 2:3 nusileido Japonijai. Savo poziciją jis išsakė socialiniuose tinkluose ir kreipėsi ne tik į italą, bet ir į Brazilijos futbolo konfederacijos (CBF) prezidentą Samirą Xaudą.
„Ancelotti, gana! Susikrauk daiktus ir nešdinkis! Niekas neginčija tavo istorijos. Esi vienas geriausių trenerių, kokius yra matęs pasaulio futbolas, tačiau tai pasiekei dirbdamas su klubais. Brazilijos rinktinėje iki šiol neparodei, ką gali. Mums jau gana!“ – rašė Romario.
Buvęs puolėjas taip pat paragino italą grįžti į klubinį futbolą ir pabrėžė, kad Brazilijos rinktinė negali neribotai laukti geresnių rezultatų. Tuomet jis kreipėsi į CBF vadovą S. Xaudą, ragindamas jį imtis ryžtingų veiksmų.
„Dabar žinutė skirta CBF prezidentui Samirui Xaudui. Po velnių, prezidente! Išsiųsk Ancelotti velniop! Atėjo laikas parodyti drąsą ir priimti sprendimą“, – emocingai pareiškė Romario.
Brazilijos rinktinė mače su japonais atsiliko 0:2, tačiau Vinicius Junioras dviem įvarčiais padėjo išlyginti rezultatą. Vis dėlto per pridėtą laiką Tatsuhiro Sakamoto pelnė pergalingą įvartį ir Japonija šventė pergalę. Po šio epizodo kilo brazilų protestai dėl galimos pražangos atakos pradžioje, o C. Ancelotti ir jau pakeistas Raphinha buvo pašalinti iš aikštės.
Romario teigimu, Brazilija negali rizikuoti dar vienu nesėkmingu pasaulio čempionatu. Jis perspėjo, kad pasibaigus turnyrui apgailestauti jau bus per vėlu, todėl sprendimų reikia imtis dabar. Tuo metu C. Ancelotti po pralaimėjimo teigė įžvelgęs teigiamų komandos žaidimo aspektų ir pabrėžė, kad brazilai po nesėkmingos pradžios sugebėjo sugrįžti į rungtynes.
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