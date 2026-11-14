Mitchello metimas atnešė pergalę P. Danusevičiaus komandai

Pergalę šeimininkams paskutinėmis sekundėmis dvitaškiu nulėmė buvęs žalgirietis Mattas Mitchellas.
MATT MITCHELL HITS THE GAME-WINNER TO SEAL A HUGE UPSET AS KORFEZ TAKES DOWN GALATASARAY! 🔥🏀 https://t.co/oRPaiZ4ZZf— Basketball Sphere (@BSphere_) November 14, 2026
P.Danusevičius per 10 minučių taškų nepelnė (0/1 dvit., 0/2 trit.), atkovojo kamuolį, kartą prasižengė ir surinko -2 naudingumo balus.
Nugalėtojams Johny Davisas įmetė 22 taškus (8 atk. kam.), Boo Bluie surinko 21, M.Mitchellas – 19 (5 atk. kam.).
Pralaimėjusiems Aleksejus Nikoličius pelnė 21 tašką (4/9 trit.), Berkanas Durmazas ir Chimezie Metu (8 atk. kam.) surinko po 10.
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