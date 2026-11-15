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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Babrauskas po pralaimėjimo „Rytui“: apie pagarbą lyderiui ir neišsakytinas mintis

2026-11-15 22:57 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-15 22:57
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Jonavos „Hipocredit“ (3/7) antrą kartą per dešimt dienų pralaimėjo Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, rungtynes prieš Vilniaus „Rytą“ (6/3).

S.Babrauskas apžvelgė vizitą Vilniuje (Foto: Rokas Lukoševičius)

Jonavos „Hipocredit“ (3/7) antrą kartą per dešimt dienų pralaimėjo Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, rungtynes prieš Vilniaus „Rytą“ (6/3).

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Namie kovingai 87:91 pralaimėję jonaviškiai su didesnėmis problemomis susidūrė sostinėje, kur krito 79:96.

Po rungtynių nusivylimo neslėpė „Hipocredit“ strategas Steponas Babrauskas, teigęs turintis ir minčių, kurių negali išsakyti viešai.

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„Sunkus vakaras sostinėje. Paleidome trečią kėlinį, išsimušėme iš savo ritmo, ypač gynyboje. Puolime žaidėme, bet gal neišsiprovokavome tų pražangų, kurias išprovokavome pirmoje pusėje. Leidome „Rytui“ bėgti, gera emocija, taip ir nuvažiavo“, – teigė S.Babrauskas.

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– Kiek rungtynių tėkmę pakeitė ketvirta Nicko Johnsono pražanga trečiame kėlinyje?

– Pakeitė labai, bet nenoriu komentuoti kai kurių sprendimų. Pakeitė, galvoju, kad labai pakeitė. Išsimušėme, vis tiek jis yra mūsų lyderis. Manau, kad turi sulaukti daugiau pagarbos.

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– Pirmoje mačo pusėje metėte 22 baudų metimus, antroje – 8. Kodėl taip nutiko?

– Nežinau, reikia žiūrėti video. Turiu savo nuomonę, bet negaliu jos išsakyti. Komanda negali pasikeisti antroje pusėje ir neišsiprovokuoti tų pražangų. Reikia žiūrėti video, tada tiksliau pažiūrėsime, kas, kaip ir kur buvo.

– Ar buvote patenkintas, kaip jūsų komanda atakavo prieš „switch-all“ gynybą?

– Manau, kad mušėme Gudaitį, ką jie darė – leido mesti. Pirma mūsų pusė buvo nebloga, su tam tikromis klaidomis, kamuolius buvome laimėję ir viską. Paleidome trečiame kėlinyje, su ta emocija, gerbėjai ir taip toliau.

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